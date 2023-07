La scaletta del concerto dei Sigur Rós a Lucca 2023: l’ordine delle canzoni per il Summer Festival Oggi, mercoledì 12 luglio, i Sigur Rós si esibiscono a Lucca. Qui la possibile scaletta dei brani con cui si esibirà la band.

Dopo aver suonato all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il “Roma Summer Fest 2023” e al Faro Borbonico di Bari per il "Locus Festival", i Sigur Rós arrivano stasera anche a Lucca per il Lucca Summer fest, prima della chiusura a Mantova del loro tour italiano. La band islandese suonerà questa sera in Piazza Napoleone, portando anche qua le loro atmosfere nordiche, alcuni dei grandi successi, comprese le canzoni dell'ultimo album ÁTTA, uscito a sorpresa qualche settimana fa e lanciato dal singolo "Blóðberg". La band arriva anche in Italia con una formazione che oltre al frontman Jónsi e al bassista Georg Holm vede il ritorno nel gruppo del polistrumentista Kjartan Sveinsson tornato dopo aver lasciato nel 2012. In apertura ci sarà la cantautrice newyorkese King Princess.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Sigur Rós a Lucca

Sono passati ormai 27 anni dall’uscita del loro album d'esordio "Von", seguito due anni dopo dal seminale "Ágætis byrjun" e "()" rimasterizzato in occasione dell'anniversario dei 20 anni. Ma i fan non sono stati lasciati a bocca vuota e così poche settimane fa hanno potuto ascoltare le nuove canzoni della band islandese. Stando alla tracklist suonata nelle scorse tappe, gli islandesi dovrebbero portare pezzi come "Svefn-g-englar", "Kveikur" e "Untitled #1 – Vaka", tra gli altri. Ecco al possibile tracklist:

Glósóli

Untitled #1 – Vaka

Svefn-g-englar

Ekki múkk

Ný batterí

Ylur

Untitled #6 – E-Bow

Sæglópur

Untitled #7 – Dauðalagið

Fljótavík

Festival

Kveikur

Untitled #8 – Popplagið

Per quanto riguarda le informazioni utili per il concerto sei Sigur Rós, gli organizzatori fanno sapere che l'apertura delle casse per il ritiro delle prenotazioni è prevista per le ore 18.30 (c/o Summer Point, Piazza del Giglio ingresso S. Girolamo).