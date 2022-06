La scaletta del concerto dei Rolling Stone a Milano: le canzoni dello Stones Sixty Tour 2022 I Rolling Stones si esibiranno allo stadio San Siro di Milano per il loro Sixty Tour suonando alcune delle loro canzoni più amate con qualche chicca. Ecco i pezzi che non mancheranno in scaletta.

A cura di Redazione Music

Rolling Stones (Ethan Miller/Getty Images)

È arrivato il giorno del concerto dei Rolling Stones allo stadio San Siro di Milano. La band inglese capitanata da Mick Jagger, quindi, sarà regolarmente sul palco meneghino per la loro unica tappa italiana del tour Sixty. Un concerto che nei giorni scorsi era stato in bilico a causa delle condizioni di salute del cantante Mick Jagger che dopo il concerto di Liverpool era risultato positivo al Covid, costringendo la band a rimandare quello di Amsterdam e a cancellare quello previsto a Berna, in Svizzera. È stato lo stesso cantante, con un messaggio sui social a confermare la loro presenza al San Siro – apriranno i Ghost Hounds -, tornando dopo 5 anni nel nostro Paese, con uno spettacolo che vedrà oltre 50 mila spettatori e un incasso di 7 milioni (come scrive il Sole 24 Ore)

La scaletta del concerto dei Rolling Stones a San Siro

La band ha già tenuto tre date del tour europeo aperto l'1 giugno 2022 allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid con una scaletta che è cambiata per tutte le date. I Rolling Stones, infatti, per ogni tappa mantengono uno scheletro di pezzi e poi li cambiano di volta in volta. la partenza è sempre con la doppietta "Street Fighting Man" e "19th Nervous Breakdown", in tutte le date ci sono "Tumbling Dice", "Out of Time", "You Can't Always Get What You Want", "Living in a Ghost Town", "Honky Tonk Women", probabilmente ci sarà "Slipping Away" con Keith Richards al microfono e la sequenza "Miss You", "Midnight Rambler", "Start Me Up", "Paint It Black", "Sympathy for the Devil", "Jumpin' Jack Flash" fino alla chiusura finale con il bis di "Gimme Shelter" e "(I Can't Get No) Satisfaction".

Chi sono i Ghost Hounds che aprono il concerto dei Rolling Stones a Milano

Ad aprire la data milanese dei Rolling Stones ci saranno i Ghost Hounds band americana rock con influenze blues formata da Tré Nation (voce), Thomas Tull (chitarra), Johnny Baab (chitarra), Bennett Miller (basso), Blaise Lanzetta (batteria) e Joe Munroe (tastiere). la band viene da Pittsburgh e come i Rolling Stones amano rock e blues, esordendo discohtraficamente nel 2019 con l'album "Roses Are Black", a cui sono seguiti gli album "A Little Calamity" e "You Broke Me" uscito lo scorso 13 maggio.