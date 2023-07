La scaletta del concerto dei Red Hot Chili Peppers a Milano 2023: l’ordine delle canzoni agli I-Days Oggi, domenica 2 luglio, i Red Hot Chili Peppers si esibiranno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per gli I-Days. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire.

A cura di Redazione Music

Red Hot Chili Peppers (Ethan Miller/Getty Images)

Questa sera, 2 luglio, si terrà il concerto dei Red Hot Chili Peppers a Milano, nell'ambito del Festival I-Days che si tiene all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. La band sta portando in giro il tour degli ultimi due album usciti nel 2022 ovvero "Unlimited Love" e "Return of the Dream Canteen". Dopo l'esibizione dello scorso anno al Firenze Rocks, questo agli I-Days è l'unica tappa italiana della band formata da Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e il figliol prodigo John Frusciante, che suoneranno oltre ai brani tratti dagli ultimi album anche canzoni storiche come "Scar Tissue", "Suck My Kiss", "Californication", "Give it away" e "By the Way". Il concerto della band americana, che dovrebbe constare di 18 pezzi, è previsto a partire dalle 21, dopo i gruppi d'apertura: prima di loro, infatti, si esibiranno gli Studio Murena, i Primal Scream e gli Skunk Anansie.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Red Hot Chili Peppers a Milano

I Red Hot Chili Peppers, quindi, tornano in Italia, suonando in uno dei festival più importanti dell'estate, quell'I-Day che ha ha ospitato e ospiterà band artisti come Rosalía, Arctic Monkeys, Paolo Nutini e Travis Scott, tra gli altri. La scaletta che vi proponiamo è quella che la band ha suonato durante l'ultimo concerto tenutosi in Germania e che dovrebbero riproporre anche in Italia:

Intro Jam

Around the World

Scar Tissue

Snow ((Hey Oh))

Here Ever After

Suck My Kiss

Eddie

Soul to Squeeze

Me & My Friends

These Are the Ways

Throw Away Your Television

Tell Me Baby

Whatchu Thinkin'

Californication

Black Summer

By the Way

Bis

I Could Have Lied

Give It Away

I cancelli dell'Ippodromo SNAI La Maura di Milano apriranno a partire dalle 14.30, qualche ora prima che prenda la scena gli Studio Murena, uno dei progetti italiani più interessanti, grazie al loro jazzcore, e autori dell'album WadiruM, mentre alle 18 sarà la volta di una band storica come i Primal Scream, autori di un capolavoro come Screamadelica, mentre alle 19.45 sul palco salirà Skin coi suoi Skunk Anansie, band che ha un grande seguito nel nostro Paese. L'apertura delle casse vendita e info è alle 15. Questi gli ingressi consigliati: