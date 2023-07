La scaletta del concerto dei Pooh a Milano 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio San Siro Oggi, giovedì 6 luglio, i Pooh tornano a esibirsi allo stadio San Siro di Milano. Qui la scaletta dei brani con cui si si esibirà la band.

A cura di Redazione Music

Pooh (ph Cosimo Buccolieri)

Questa sera i Pooh si esibiranno allo stadio San Siro di Milano con il loro concerto più lungo della carriera. Quella che è stata la band più longeva della Storia della musica italiana, infatti, darà il via a un tour che li vedrà impegnati per un'altra data negli stadi a Luglio, il 15 allo Stadio Olimpico di Roma, prima di spostarsi, da settembre, nelle arene e nei palazzetti italiani. La band torna a distanza di sette anni dal loro ultimo concerto, quello che avrebbe dovuto essere di addio ma che, alla fine, si è rivelato quello di arrivederci. La band formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli suonerà una scaletta di 56 brani.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Pooh a Napoli

Saranno proprio 56 le canzoni che i Pooh porterà negli stadi, quelle che sono contenute nel quadruplo album AMICIXSEMPRE 2023 che raccoglie tutti i loro maggiori successi. In scaletta tutti i loro successi, da Piccola Katy a La donna del mio amico, passando per Dammi solo un minuto e Uomini soli. Ecco la scaletta.

AMICIXSEMPRE Canterò per te Stai con me Rotolando respirando Giorni infiniti Dove comincia il sole, Pt. 1 Dove comincia il sole, Pt.2 Isabel L’aquila e il falco L’ultima notte di caccia Eleonora, mia madre Il tempo di una donna La donna del mio amico L’altra donna Stare senza di te In diretta nel vento Noi due nel mondo e nell’anima La mia donna L’anno, il posto, l’ora… Io e te per altri giorni Infiniti noi Parsifal (1 parte) Parsifal (2 Parte) Vieni fuori In silenzio Alessandra Quando una lei va via Nascerò con te Piccola Katy Risveglio Viva Grandi speranze Il ragazzo del cielo Lettera da Berlino est Dall’altra parte Tu dov’eri Orient Express Notte a sorpresa Cercando di te Ci penserò domani Incredibilmente giù Ali per guardare, occhi per volare Mediterraneo Maria marea Pierre 40 primavere Solo voci Uomini soli Io sono vivo Noi siamo in pericolo Tanta voglia di lei Dammi solo un minuto Se c’è un posto nel tuo cuore Pensiero Dimmi di sì Chi fermerà la musica

Lo show comincerà alle 20.30 e durerà oltre tre ore, quelle che servono per rivivere in parte gli oltre cinquant'anni di carriera. Ospiti speciali per i concerti negli stadi sarà Il Volo, la band formata da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che li accompagneranno anche all'Olimpico di Roma il prossimo 15 luglio.