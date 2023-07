La scaletta del concerto dei Placebo a Lucca 2023: l’ordine delle canzoni al Summer festival Oggi, giovedì 13 luglio, i Placebo si esibiscono al Lucca Summer Festival. Qui la possibile scaletta dei brani con cui si esibirà la band.

Placebo

Questa sera, 13 luglio, i Placebo, capitanati da Brian Molko, saranno protagonisti a Lucca per il Lucca Summer festival. Quella che è considerata una delle band simbolo dell'alt rock mondiale, che in Italia ebbero enorme successo con Pure Morning e Every me and Every You, ma possono vantare 13 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, per una carriera lunga 25 anni. La band sarà a Piazza napoleone per il Lucca Summer festival, una delle rassegne di punta dell'estate festivaliera italiana. La band arriva nel nostro Paese forte di una lunghissima carriera e di svariate hit e dopo Stupinigi e Lucca Molko e la band sbarcherà a Sassari.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Placebo al Lucca Summer Festival

La band britannica, fondata nel 1994 da Brian Molko e dal bassista Stefan Olsdal, porterà in Italia una scaletta con molti successi, anche se i fan non ascolteranno alcune delle loro hit anche perché i Placebo vogliono far conoscere e suonare live il loro ultimo album "Never Let Me Go", uscito nel 2022. A differenza di quanto capita spesso, quindi, la band suonerà molti pezzi nuovi, con qualche cedimento al passato, come quando si esibiscono in brani come "The Bitter End" o nella cover "Running Up That Hill (A Deal With God)", cover di Kate Bush. Chissà se anche a Lucca Molko scatenerà una polemica contro il Governo italiano e in particolare contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come fatto proprio nella prima data italiana.