La scaletta del concerto dei Negramaro a Milano: le canzoni del tour 2022 I Negramaro partiranno per il loro Unplugged European Tour 2022 da Milano il 30 settembre, dopo che la data zero sarà a saint Vincent. Ecco la scaletta del concerto al teatro degli Arcimboldi.

A cura di Redazione Music

I Negramaro tornano in tour, ma questa volta mettono da parte le grandi arene e gli stadi e gireranno l'Italia nei teatri con il loro Unplugged European Tour 2022 che toccherà oltre al nostro Paese anche l'estero. Si parte con la data zero prevista per il prossimo 29 settembre al Palais di Saint-Vincent, che farà da prova generale con pubblico per la partenza vera e propria che si terrà con la due giorni a Milano, quando la band capitanata da Giuliano Sangiorgi salirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi, replicando anche l'1 e il 3 ottobre. Dopo 15 anni dall'ultima volta la band pugliese, quindi, torna nei teatri, così da recuperare il tour indoor previsto e spostato a causa della pandemia.

La scaletta del concerto dei Negramaro al Teatro degli Arcimboldi

La band ha scelto di tornare in una dimensione più piccola e intima anche per "per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita". La band, infatti, rivisiterà alcuni dei loro maggiori successi, quelli di una carriera lunghissima, in chiave unplugged, avvicinandosi all'anniversario dei 20 anni: era il 2003, infatti, l'anno in cui uscì l'album eponimo. Le porte saranno aperte alle 21.00 e il set vedrà alcune delle loro canzoni più amate. Pur non essendoci ancora una setlist precisa, probabilmente la band andrà dalle canzoni che hanno segnato la loro storia fino alle ultime, si passerà da "Estate" a "Meraviglioso", poi "La prima volta", "Fino all'imbrunire", "Contatto" e "Mentre tutto scorre".

Tutte le date del tour dei Negramaro

La band, suonerà fino a dicembre e I biglietti sono in vendita sui siti Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket. I Negramaro suoneranno prima in Italia (tra le città ci sono Bergamo, Firenze, Napoli, Catania e Bari), mentre a partire dal 19 novembre i Negramaro si sposteranno in Europa, suonando a Barcellona (il 19 novembre) per proseguire alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, ad Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Francoforte, Monaco, Lugano, Zurigo e Lussemburgo. Tutte le date sono sul sito ufficiale dei Negramaro.