La scaletta del concerto dei Maroon 5 a Firenze 2023: l’ordine delle canzoni alla Visarno Arena Stasera 18 giugno, i Maroon 5 saranno ospiti del Firenze Rocks nella città toscana, nel quarto appuntamento del loro tour europeo. Ecco l’ordine delle canzoni del concerto.

A cura di Vincenzo Nasto

Maroon 5, foto di LaPresse

Oggi, domenica 18 giugno, il Firenze Rocks si appresta ad accogliere i Maroon 5 nella cornice cittadina, per la quinta edizione del festival. La Visarno Arena ospiterà il concerto della band statunitense, dopo l'esordio del tour europeo martedì 13 giugno al Passeio Maritimo De Alges di Lisbona, per poi dirigersi in Spagna lo scorso 15 e 16 giugno a Madrid e al Palau Sant Jordi di Barcellona. Il loro viaggio in Europa continuerà nelle prossime settimane in Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Francia, prima di concludersi all'O2 di Londra, Regno Unito, lunedì 3 luglio. La scaletta del concerto dei Maroon 5 a Firenze prevede hit come She will be loved e Payphone, ma anche Sugar e Love Somebody. Prima di loro si esibiranno Isoci, The Reytons, D4vd e Jake Shears. Qui l'ordine delle canzoni del concerto dei Maroon 5 a Firenze.

La scaletta con le canzoni del concerto a Firenze oggi

I Maroon 5 arrivano a Firenze e stasera alle 21 si esibiranno sul palco della Visarno Arena, preceduti lungo tutto il pomeriggio da Isoci, The Reytons, D4vd e Jake Shears. La band di Adam Levine porterà alcuni dei brani storici come She will be loved e Girls like you, senza dimenticare This Love, brano del 2002 da oltre 820 milioni di stream su Spotify. Ci sarà anche qualche cover, come I Wanna Be Your Lover di Prince e Stereo hearts, cover dei Gym Class Heroes. Ecco l'ordine delle canzoni del concerto dei Maroon 5 a Firenze.

Moves Like Jagger

This Love

Stereo Hearts (cover dei Gym Class Heroes)

One More Night

Animals

Love Somebody

Harder to Breathe

Sunday Morning

Payphone

What Lovers Do

Makes Me Wonder

I Wanna Be Your Lover (cover di Prince)

Heavy (PJ Morton song)

Maps

Memories

Don't Wanna Know

Daylight

