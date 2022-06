La scaletta del concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro 2022: canzoni, biglietti e orario I Maneskin sono pronti al concerto di Lignano Sabbiadoro dove testeranno la scaletta per i prossimi tour in Usa ed Europa e per il concerto al Circo Massimo.

A cura di Redazione Music

Maneskin (Giorgio Perottino/Getty Image)

Di ritorno dai festival europei, i Maneskin tornano in Italia, oggi 23 giugno, per un concerto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro che fungerà anche da data zero per i concerti del Circo Massimo e per il tour che la band terrà negli Usa e in Europa a partire dal prossimo ottobre. Dopo aver suonato nei festival di Germania, Lituania, Austria e Paesi bassi, la band torna in Italia a qualche mese di distanza dal concerto all'Arena di Verona e a due settimane dall'attesissimo concerto evento al Circo Massimo di Roma.

I biglietti per la data di Lignano sono sold out e saranno decine di migliaia i fan che accorreranno alle prove generali che vedranno la band tornare ad avere un set esclusivamente loro. Nelle scorse settimane la band ha calcato i palchi di festival come il Rock Am Ring, il Rock Im Park, il Summer in the City, il Nova Rock e il Pink Pop facendo molta promo in tutta Europa, così da spiegare meglio sia il loro successo che l'ultimo singolo "Supermodel" che ormai su Spotify sfiora i 50 milioni di stream per un totale di 25 milioni di ascolti mensili.

La scaletta del concerto dei Maneskin di questa sera a Lignano Sabbiadoro

Essendo una data zero, sarà il concerto con cui i Maneskin testeranno la scaletta. Per adesso non è nota quella definitiva, ma sicuramente la band alternerà i pezzi più famosi come "Beggin'", "I wanna be your slave", "Zitti e Buoni", "Coraline", "Gasoline" a qualche cover come "I wanna be your slave" e "Womanizer". In parte, quindi la scaletta potrebbe seguire quella di Verona più "Supermodel", appunto che hanno presentato qualche settimana dopo, all'Eurovision di Torino:

Zitti e Buoni

In nome del padre

Mammamia

Chosen

Womanizer

Coraline

La paura del buio

Beggin'

For your love

Close to the top

Amandoti

Gasoline

Torna a casa

Vent'anni

Intro basso e batteria

I wanna be your dog

I wanna be your slave

Touch me

Lividi sui gomiti

Intro chitarra

Le parole lontane

I wanna be your slave (originale)

A che ora aprono i cancelli per il concerto dei Maneskin

Sono tanti i fan che ben prima dell'apertura dei cancelli erano fuori allo stadio di Lignano Sabbiadoro per cercare di stare quanto più vicino alla band, anche perché in questi mesi i Maneskin hanno mostrato di sapere come stare sul palco. La biglietteria aprirà alle 14 mentre l'apertura delle porte è prevista per le 16.30 con l'inizio dello show che è previsto alle 21.

Quanto costano i biglietti per il concerto dei Maneskin

Il concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro è sold out, sono stati già venduti tutti i biglietti dei vari settori. Biglietti che andavano dai 40€ della Tribuna centrale numerata e del parterre in piedi ai 63,25€ del Pit Gold, passando per i 46€ della Tribuna Laterale numerata e i 57,50 della Tribuna Vip. La tappa zero è sold out come lo è quella del Circo Massimo di Roma i cui biglietti sono andati sold out in pochissimo tempo.