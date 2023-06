La scaletta del concerto dei Kiss a Lucca 2023: l’ordine delle canzoni in Piazza Napoleone Stasera, giovedì 29 giugno, i Kiss si esibiranno al Lucca Summer Festival, dalle 20:15 in Piazza Napoleone. Qui la scaletta dei brani già vista nei loro concerti del End of the Road World Tour.

Oggi, giovedì 29 giugno, i Kiss arrivano in Italia per il Lucca Summer Festival 2023. La band rock statunitense si esibisce in Piazza Napoleone dalle ore 20:15, proseguendo il End of the Road World Tour, ormai cominciato nel 2019 e che si chiuderà il prossimo 2 dicembre al Madison Square Garden di New York. L'esibizione del gruppo composto da Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ed Eric Singer verrà anticipata dagli Skid Row, la formazione heavy metal fondata da Rachel Bolan e Dave Sabo, che apriranno il loro concerto. I Kiss si esibiranno con alcuni dei brani storici, come Detroit Rock City, ma anche Lick it up e I Was Made for Lovin’ You: qui i brani con cui si potrebbero esibire i Kiss a Lucca, già visti nella scaletta dei loro concerti nel End of the Road World Tour.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Kiss a Lucca

Per la quattordicesima data italiana della loro storia, dopo il concerto all'Arena di Verona dello scorso 11 luglio 2022, i Kiss si esibiranno stasera giovedì 29 giugno in Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival dalle ore 20:15: il loro concerto sarà aperto dagli Skid Row. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Kiss a Lucca, già visti nella scaletta dei loro concerti nel End of the Road World Tour.