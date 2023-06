La scaletta del concerto dei Jamiroquai a Camaiore 2023: l’ordine delle canzoni Headliner del secondo weekend del festival La Prima estate, i Jamiroquai si esibiscono stasera alle 18:30 al parco BussolaDomani a Lido di Camaiore. Qui i brani con cui si potrebbero esibire, già visti nella scaletta dei loro concerti.

A cura di Vincenzo Nasto

Jamiroquai, 2023

Stasera, sabato 24 giugno, i Jamiroquai arrivano al lido di Camaiore per il secondo weekend del festival La Prima estate. Il gruppo britannico sarà tra gli headliner della kermesse che si tiene in provincia di Lucca e che vedrà nello stesso giorno esibirsi i Nu Genea e gli Studio Murena, seguiti dal polistumentista italo-canadese Bruno Belissimo. Staserà sarà l'unica occasione per ascoltare la band funk-soul britannica in Italia, a cinque anni dal loro ultimo spettacolo nello stivale. Tra i brani che i Jamiroquai potrebbero proporre sul palco, oltre a Canned Heat, Soul Education e Space Cowboy, ci potrebbe esser posto anche per Virtual Insanity. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Jamiroquai a Camaiore, già visti nella scaletta dei loro concerti, come quello dello scorso settembre a Malaga.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Jamiroquai a Camaiore

