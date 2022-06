La scaletta del concerto dei Green Day a Milano: l’ordine delle canzoni I Green Day ritornano in Italia, dopo anni di assenza: il prossimo 15 giugno si esibiranno Ippodromo Snai La Mura. Qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Green Day

Mancano poche ore all'inizio del concerto dei Green Day a Milano, una delle serate più importanti del loro tour europeo. Il 15 giugno è la data segnata in rosso, per la band statunitense, che non si esibirà più all'Ippodromo Snai di San Siro, per il Milano Summer Festival: infatti la band sfoggerà il proprio repertorio nella terza giornata dell'I-Days, all'Ippodromo Snai La Mura. Il festival musicale, nato nel 1999, raccoglie i più grandi protagonisti musicali della scena rock, punk e indie, e dal 2016 si svolge a Monza, dopo esser cresciuto nelle terre bolognesi, e aver saltato solo due edizioni, svolte a Rho: nel 2009 e nel 2018. L'arrivo della band formata da Billie Joe Armstrong alla chitarra e voce, Mike Dirnt al basso e Tré Cool alla batteria, era atteso da due anni, rimandato a causa delle norme restrittive legate alla pandemia da Covid-19: e Milano non sarà l'unica data italiana, con la band presente anche al Firenze Rocks il prossimo 16 giugno, anche questa volta aperti dai Weezer. Berlino ha rappresentato la data d'apertura di un tour che li porterà in 21 capitali europee e sudamericane, e che si concluderà il prossimo 21 ottobre in Texas, durante lo spettacolo della Formula 1.

La scaletta del concerto dei Green Day all'Ippodromo Snai La Mura

Come accaduto a Berlino, ma anche a Stoccolma nella data precedente all'arrivo in Italia dei Green Day, la scaletta dovrebbe rimanere la stessa, con alcuni dei brani più importanti della storia della band, a cui si aggiungono cover come "Blitzkrieg Bop" dei Ramones e "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Qui la probabile scaletta del concerto all"Ippodromo Snai La Mura.