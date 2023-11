La scaletta del concerto dei Green Day a Milano 2023: l’ordine delle canzoni ai Magazzini Generali Oggi, martedì 7 novembre, i Green Day ritornano in Italia per un concerto a sorpresa a Milano, ai Magazzini Generali. Qui la scaletta con cui si potrebbero esibire i Green Day.

A cura di Vincenzo Nasto

Billie Joe Armstrong, foto di Barry Brecheisen per Getty Images

Oggi, martedì 7 novembre, i Green Day arrivano in Italia, precisamente a Milano, dove si esibiranno alle 21 sul palco dei Magazzini Generali. L'evento, comunicato in una story Instagram dalla band nelle scorse ore, ha smosso i fan della band che potrebbe accedere a un concerto riservato solo a 1000 persone, una dinamica simile a ciò che è avvenuto lo scorso 22 maggio. Attesa dopo due giorni alla Fiera di Rho per il concerto del 24 maggio, la band è comparsa per un live a sorpresa al Circolo Arci Ohibò di Milano.

Solo in 1000 potranno accedere a questo live esclusivo ai Magazzini Generali, parte del Hella Tiny Tour, in cui potrebbe essere presentato in anteprima anche qualche nuovo singolo di Saviors, il nuovo album dei Green Day che uscirà il 19 gennaio 2024, con il ritorno del producer Rob Cavallo a 11 anni di distanza. I Green Day ritorneranno anche nel 2024 in Italia, esattamente il 16 giugno, primi headliner degli I-Days 2024. Dalle 21, la band si esibirà con alcuni dei brani più famosi del loro repertorio come Boulevard of Broken Dreams o The American Dream is killing me. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Green Day a Milano, già visti nella scaletta dei loro concerti nel Hella Tiny Tour.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Green Day a Milano 2023

Con un annuncio a sorpresa con una story su Instagram, i Green Day hanno ufficializzato la tappa di stasera, 7 novembre, a Milano. Dalle 21, sul palco dei Magazzini Generali, a soli cinque mesi di distanza dall'ultimo concerto in Italia, la band statunitense porterà il suo Hella Tiny Tour. Oltre 20 brani che ripercorrono la discografia dei Green Day, tra Welcome to Paradise e 1981, passando per Brain Stew. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Green Day a Milano, già visti nella scaletta dei loro concerti nel Hella Tiny Tour.