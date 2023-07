La scaletta del concerto dei Depeche Mode a Roma 2023, l’ordine delle canzoni allo stadio Olimpico Stasera, mercoledì 12 giugno, i Depeche Mode iniziano il loro mini-tour in Italia di tre date dallo Stadio Olimpico di Roma. Qui i brani con cui si potrebbero esibire, già visti nella scaletta del loro ultimo concerto a Berlino.

A cura di Vincenzo Nasto

Stasera, mercoledì 12 luglio, i Depeche Mode inaugurano il loro mini-tour in Italia, esibendosi dalle 21:30 allo stadio Olimpico di Roma. La band si fermerà per tre date in Italia con il Memento Mori tour, in alcuni degli stadi principali italiani. Si parte stasera dallo stadio Olimpico di Roma, passando poi il prossimo 14 luglio a Milano allo stadio San Siro e chiuderanno il cerchio il 16 luglio allo stadio Dall'Ara di Bologna. Nel frattempo, sono state già annunciate anche le date per il 2024, quando i Depeche Mode si esibiranno il 23, 24 e 28 marzo tra il PalaAlpitour di Torino e il Forum D'Assago di Milano. Stasera i Depeche Mode potrebbero esibirsi con alcuni brani del nuovo album Memento Mori, ma anche le eterne Just Can't Get Enough e Precious. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Depeche Mode a Roma, già visti nella scaletta del loro ultimo concerto a Berlino.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Depeche Mode a Roma

Stasera, mercoledì 12 luglio, i Depeche Mode si esibiranno allo stadio Olimpico: il gruppo americano, già protagonista allo scorso Festival di Sanremo 2023, canterà alcune canzoni del loro nuovo album Momento Mori, come Ghosts Again o My Cosmos Is Mine. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Depeche Mode a Roma, già visti nella scaletta del loro ultimo concerto a Berlino.