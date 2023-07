La scaletta del concerto dei Blur a Lucca 2023: l’ordine delle canzoni Oggi, sabato 22 luglio 2023 alle 21, i Blur si esibiscono al Lucca Summer Festival. Qui la scaletta dei brani con cui si esibirà la band.

A cura di Redazione Music

Blur (ph Reuben Bastienne–Lewis)

I fan dei Blur hanno ancora negli occhi le immagini che sono circolate per giorni (e ancora circolano) dei due incredibili concerti che una delle band simbolo del Britpop ha tenuto qualche giorno fa allo stadio di Wembley a Londra. Oggi, però, quelli italiani potranno godere dal vivo dello spettacolo della band di Damon Albarn che proprio ieri ha pubblicato il nuovo album "The ballad of Darren". La band, infatti, si esibirà questa sera, 22 luglio, alle 21 alle Mura di Lucca, per l'unico concerto che la band terrà nel nostro paese. Ci hanno messo 10 anni per tornare in Italia Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree e lo faranno per suonare canzoni iconiche e qualcosa presente anche nell'ultimo album.ù

La scaletta con le canzoni del concerto dei Blur a Lucca 2023

Parlando della reunion, Damon Albarn aveva dichiarato: "Adoriamo davvero suonare queste canzoni e abbiamo pensato che fosse ora di farlo di nuovo". I Blur hanno caratterizzato uno dei momenti iconici per la musica britannica, portando il Britpop in tutto il mondo grazie a canzoni come "Song 2", "Beetlebum", "Coffee & TV", "Parklife" e "Tender" tra le altre. Tutte canzoni che la band dovrebbe proporre nel lungo set che terranno anche a Lucca. Prima della band suoneranno i Sounds Mint. Stando alle ultime setlist della band, questa è la scaletta che i Blur potrebbero suonare anche in Italia.

St. Charles Square There's No Other Way Popscene Tracy Jacks Beetlebum Trimm Trabb Villa Rosie Coffee & TV End of a Century Country House Parklife To the End Sing Girls & Boys Advert Song 2 This Is a Low Tender The Narcissist The Universal

Per quanto riguarda l'organizzazione del concerto, i cancelli saranno aperti a partire dalle ore 15, i Sounds Mint, invece, saliranno sul palco a partire dalle 20, mentre il set principale, quello dei Blur è previsto per le 21.