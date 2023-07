La scaletta del concerto degli Iron Maiden a Milano 2023, l’ordine delle canzoni all’Ippodromo Snai Oggi, sabato 15 luglio, gli Iron Maiden si esibiscono all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Qui la possibile scaletta dei brani con cui si esibirà la band.

A cura di Redazione Music

Gli Iron Maiden arrivano oggi, 15 luglio, a Milano per esibirsi in qualità di headliner di The Return of the Gods Festival Milano, nell’unica data italiana di “The Future Past Tour”. La band inglese si esibirà questa sera all’Ippodromo Snai San Siro in via Diomede 1, situato in prossimità della fermata LOTTO M1 (linea rossa) e M5 (linea viola), contemporaneamente a un altro evento molto atteso, ovvero quello degli Arctic Monkeys, che invece si esibiranno all’Ippodromo La Maura (fermate MM1 Lampugnano, Uruguay, Bonola e fermata MM5 San Siro Stadio), per una serata che avrà il rock come cuore pulsante della città meneghina. La band formata da Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, Steve Harris e Nicko McBrain arriva in Italia con un tour che li vedrà suonare alcuni dei loro successi.

La scaletta con le canzoni del concerto degli Iron Maiden a Milano 2023

Protagonisti della scena metal mondiale, la band inglese, autrice di canzoni come The Trooper e Wasted Years, arriva a Milano per suonare dal vivo brani mai eseguiti dal vivo prima, quelle tratte dall'ultimo album "Senjutsu" insieme a brani estratti da "Somewhere In Time", leggendario album del 1986, oltre a grandi classici, appunto. Ma prima di loro saliranno sul palco altre band, ovvero Stratovarius, Epica, Blind Channel e The Raven Age. Questa la scaletta con cui la band si è esibita durante gli ultimi concerti fatti e che potrebbe replicare anche in Italia.

Caught Somewhere in Time

Stranger in a Strange Land

The Writing on the Wall

Days of Future Past

The Time Machine

The Prisoner

Death of the Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander the Great

Fear of the Dark

Iron Maiden

Bis: Hell on Earth

The Trooper

Wasted Years

Gli IRON MAIDEN si esibiranno all’Ippodromo San Siro in via Diomede 1 (fermata MM1 e MM5 Lotto) e saranno previsti due ingressi: quello Gold Circle da Via Caprilli e quello Prato da Via Diomede. L'apettura dei cancelli è alle 14, mentre alle 16 si esibiranno i The Raven Age, alle 17 i Blind Channel, alle 18 gli Epica, alle 19.15 gli Stratovarius e alle 21 gli Iron Maiden.

Di seguito gli orari dei concerti e le informazioni logistiche.