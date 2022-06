La rivincita di Fedez: “Ho sognato tutto questo per mesi, poi il tumore” Fedez e il messaggio ai milanesi: “Ho sognato tutto questo per mesi, ho iniziato a organizzare questo concerto a Febbraio poi la diagnosi inaspettata del tumore. Grazie Milano, vi voglio bene”

È stata la notte di Milano, ma è stata soprattutto la notte di Fedez. Un evento che ha sognato per mesi, come ha dichiarato lui stesso poche ore fa su Instagram. Bilancio estremamente positivo per la manifestazione benefica che ha riunito i cantanti delle nuove generazioni, che ha riunito il duo da sogno J-Ax-Fedez e tutto per sostenere la fondazione TOG, centro d'eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. "Ho sognato tutto questo per mesi" ha detto Fedez, "ho iniziato a organizzare questo concerto a febbraio, poi la diagnosi inaspettata del tumore". È stata una vittoria, anche un po' una rivincita.

Il messaggio di Fedez

Ecco il messaggio di Fedez in cui ringrazia tutta la città di Milano per l'ampia partecipazione. In Piazza Duomo, infatti, c'erano circa quarantamila persone, un successo oltre la più rosea delle aspettative. Ecco le parole di Fedez:

Ho sognato tutto questo per mesi, ho iniziato a organizzare questo concerto a Febbraio poi la diagnosi inaspettata del tumore.

I dottori sono stati chiari, le possibilità che io riuscissi a riprendermi fisicamente dopo l’intervento e affrontare un concerto di un’ora erano molto basse.

A quel punto dovevo fare una scelta, mollare tutto o credere che questo mio sogno potesse essere la motivazione per la mia riabilitazione.

grazie al supporto dei medici, la voglia di spaccare il culo e l’amore della mia famiglia ieri sera è avvenuto qualcosa di magico.

Grazie Milano, vi voglio un mondo di bene ♥️

Le lacrime di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si è commossa guardando suo marito Fedez e J-Ax di nuovo insieme, dopo le liti e dopo tanto tempo. “Siamo invecchiati, Alessandro”, ha detto Federico all’amico Ax prima di abbracciarlo sul palco. Un abbraccio che racchiude anni di silenzio, spazzati via dalla decisione dei due di riavvicinarsi e organizzare insieme un concerto che promuove la raccolta fondi a favore della onlus TOG. Fedez ha poi ringraziato sua moglie Chiara Ferragni: "Mi è sempre stata vicino". Inquadrata dalle telecamere, la prossima co-conduttrice di Sanremo non ha saputo trattenere le lacrime.