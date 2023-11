La petizione di Fedez per il bonus psicologo: “La salute mentale diventi una priorità in Italia” Fedez, attraverso la sua fondazione, ha lanciato una petizione per il bonus psicologo: “È ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri ragazzi in particolare, diventi una priorità per questo Paese”.

A cura di Vincenzo Nasto

Fedez, storie Instagram Account @fedez

Come annunciato negli scorsi giorni sul suo profilo Instagram, l'impegno preso da Fedez nella cura della salute mentale si è trasformata in una petizione, lanciata nelle scorse ore per difendere il Bonus Psicologo. Come ha spiegato nelle storie sul suo profilo Instagram: "Facciamo sì che la salute mentale diventi una priorità nel dibattito in questo paese, visto che se ne parla pochissimo. Firmate la petizione e facciamola girare". La petizione, lanciata sul portale Avaaz, è stata lanciata dalla fondazione dell'autore milanese, che già lo scorso 18 ottobre era stato fotografato insieme alla moglie Chiara Ferragni e Cristina Fogazzi, conosciuta come L'Estetista Cinica e l'avvocato Cathy La Torre, in un pranzo a Palazzo Parigi per un progetto sulla salute mentale.

La petizione di Fedez su avaaz.org

I dati sulla salute mentale all'interno della petizione

All'interno della petizione, la Fondazione Fedez ha spiegato lo stato di salute mentale in Italia, soprattutto tra gli adolescenti, evidenziando il grande margine di soggetti che soffrono di disturbi mentali: "In Italia 2 milioni di adolescenti tra i 10 e i 20 anni soffrono di disturbi mentali. Un numero enorme pari al 20% della Gen Z, cioè di tutti i nati tra il 1997 e il 2012. L’Oms indica il suicidio come la seconda causa di morte nel mondo tra i teenager tra i 15 e i 25 anni. L'Istat ha certificato che nel 2021 il 6,2% (l'anno prima erano il 3,2%) dei ragazzi tra 14 e 19 anni, oltre 220 mila giovani, erano insoddisfatti della propria vita e vivevano una condizione di cattiva salute mentale. Negli ospedali e nei consultori ci sono 2,8 psicologi ogni 100mila abitanti ma secondo l’Istituto Superiore di Sanità servirebbe 1 psicologo ogni 1000 abitanti".

I fondi stanziati per il bonus psicologo

Nel comunicato viene anche sottolineato come l'Italia si collochi fra gli ultimi posti in Europa nella spesa legata alla salute mentale del cittadino con "poco più di 60 euro". Uno dei macro-argomenti toccati è sicuramente il bonus psicologo, istituito nel 2021 dall'allora governo Draghi, con una spesa allocata di 25 milioni di euro. Nella petizione, viene sottolineato come la spesa sia diminuita, non riuscendo a finanziare oltre il 10,5% delle domande per accedere al bonus: "Nel 2023 l’attuale Governo ha stanziato 5 milioni di euro per l’anno in corso e 8 milioni di euro per ogni anno dal 2024 in poi. Il bonus ha il merito di essere diventato strutturale ma con un finanziamento drasticamente ridotto che non soddisfa tutte le richieste di aiuto. Inoltre ciò che manca in questo momento è il decreto attuativo di questa misura che, se non varato nei prossimi due mesi, rischia di vanificare l’operazione facendo confluire i fondi previsti nel bilancio generale dello Stato".

Fedez, storia Instagram Account @fedez

L'appello di Fedez sul benessere psicologico

Nella parte finale del comunicato della petizione, si chiede un'azione dell'attuale governo, un'attenzione maggiore a uno dei fenomeni sociali prevalenti negli ultimi anni, che però ha avuto meno forme di dibattito: "Con questa petizione noi chiediamo dunque al Governo che vengano varati i decreti attuativi rispetto al bonus psicologo e che, in generale, ci sia un impegno a stanziare maggiori fondi per la salute mentale. È ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri ragazzi in particolare, diventi una priorità per questo Paese".