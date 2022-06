La nuova vita di Jovanotti su TikTok: dal tererè al glicine fritto, lezione su come si usa il social Jovanotti sta diventando sempre più una star di TikTok, social che ha un pubblico giovanissimo e che il cantautore usa con semplicità ed efficacia.

A cura di Francesco Raiola

Con "I love you baby" Jovanotti ha centrato una delle canzoni di questa estate 2022, l'unico over 50 a essere in classifica, come specificò lui stesso schermendosi, in un video, ma anche mettendo in chiaro come sia importante riuscire a stare sull'onda senza cedere il passo alla rincorsa delle mode. Anche perché se c'è una cosa che Jova è sempre riuscito a fare è quello di fregarsene delle mode o, al massimo, a dare il la a qualcuna. Sarà che dopo oltre 30 anni di carriera alle spalle, milioni di dischi venduti, canzoni diventate must del canzoniere italiano contemporaneo, Jovanotti ha una identità così forte che sarebbe difficile vederlo scimmiottare i suoni che sono esplosi in questi ultimi anni, per questo lui va per la sua strada, organizza super eventi sulle spiagge e l'unico cedimento nei confronti della discografia è la ricerca formale: come si può stare appresso al cambio radicale del mercato di questi ultimi anni? E così pubblica degli Ep a pochi mesi di distanza (La primavera a fine 2021 e "Mediterraneo" a maggio 2022), esce con canzoni nuove ma cerca di allungarne la vita e chissà che proprio TikTok non lo aiuterà in questa impresa.

Soprattutto, però, Jovanotti è riuscito a trovare un linguaggio diverso per i vari social che utilizza. TikTok è solo l'ultimo esempio. Essere artisti, oggi, vuol dire – loro malgrado – essere anche capaci di comunicare sulle nuove piattaforme. Lo abbiamo imparato bene da Gianni Morandi che diventò un caso di studio per l'utilizzo di Facebook e lo diventerà Jova, che su TikTok fa quello che sa fare meglio: essere Jovanotti. Nessun cedimento alla moda, ma il racconto di una quotidianità fatta di tantissima natura, qualche balletto e una spinta non eccessiva alla promozione. Jovanotti si racconta al pubblico, evita montaggi complessi, preferisce riprese uniche o montaggi molto semplici, con video che fanno proprio della semplicità il proprio forte.

E così ha realizzato video da milioni di views (il profilo conta 654.7 mila follower 10.6 milioni di "Mi piace") annodando il picciolo della ciliegia, bevendo un litro d'acqua ininterrottamente (Jova che beve acqua è un format che piace molto), spiegando come si prepara il tererè, una bevanda fresca a base di mate, andando in bici. Sono questi i video di Jova che ha trovato un linguaggio semplice ed efficace che arriva anche al pubblico prevalentemente giovanissimo di TikTok. Mangiare alloro crudo, glicine fritto, ma anche semplicemente accendere la videocamera del cellulare, prendere una chitarra e mettersi a suonare è l'attività prevalente del cantante sulla piattaforma cinese con, ovviamente, anche un po' di promo, come quando legge le poesie raccolte nell'antologia che ha curato con Nicola Crocetti. Ma anche la promo si innesta perfettamente nella narrazione che Jova fa di sé. Insomma, il cantautore ha traslato sui social la sua Jova Tv, adattandone il linguaggio e dimostrando di saper essere al passo coi tempi senza snaturare il proprio messaggio. In attesa di capire cosa succederà quando sarà in giro per l'Italia con il Jova Beach Party.