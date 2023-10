La Notte napoletana di Ariete è un successo: dal coro per L’Ultima notte alla sorpresa degli Psicologi Ariete, dopo l’esordio del suo tour 2023 al Palaflorio di Bari, si è esibita nelle scorse ore a Napoli: sul palco, insieme a lei, anche i Psicologi.

A cura di Vincenzo Nasto

Ariete, Foto di Comunicato Stampa

È passato meno di un mese dall'uscita di La Notte, il secondo album di Ariete, e la cantautrice è diventata la più giovane artista a esibirsi nei principali palazzetti italiani. Nelle scorse ore, dopo l'esordio al Palaflorio di Bari, la cantante si è esibita a Napoli, in un Palapartenope in attesa della cantante di Anzio sin dalle prime ore del pomeriggio, come testimoniano i centinaia di video pubblicati su TikTok.

Ariete e il pubblico di Napoli, con la sorpresa dei Psicologi

E infatti il concerto di Ariete a Napoli rappresenta un viaggio nella sua neanche tanto breve discografia, passando attraverso l'Ep 18 anni, con cui ha aperto il concerto dopo l'intro con Cose in comune, contenuta in La notte. Una delle sorprese del concerto, in esclusiva per il pubblico napoletano, è stata la comparsa sul palco degli Psicologi, il duo formato da Drast e Lil Kaneki. Uno dei momenti più intensi del pubblico potrebbe essere proprio l'esibizione con Tatuaggi, brano contenuto nell'album del duo Millenium Bug e che ha collezionato oltre 44 milioni di stream su Spotify, oltre al momento dedicato al pubblico che nei video proiettati sul palco parlavano proprio amore per Ariete e in generale, con i fan che spiegavano come la cantautrice era stata importante per declinare il proprio concetto di libertà

La band sul palco e i prossimi appuntamenti

Sul palco Ariete ha imbracciato la chitarra, passando anche al pianoforte, due strumenti fondamentali nella produzione della sua musica e che ha voluto riportare sul palco. Con lei, anche una band composta da cinque musicisti che completano il quadro: Jacopo Antonini al basso e alle tastiere, Francesco Aprili alla batteria, Valerio Smordoni alle tastiere, Daniele Razzicchia e Alessandro Cosentino alle chitarre. L'Ariete Tour, ora, continuerà il suo giro per tutta Italia: infatti il prossimo 21 ottobre la giovane cantate ritornerà a Roma, dove tutto è partito. Sabato Ariete suonerà al Palazzo dello Sport, in una data sold-out, per poi continuare il 24 ottobre alla Unipol Arena di Bologna e chiudendo il cerchio a Milano il prossimo 27 ottobre.

La scaletta di Ariete a Napoli 2023