La nipote della rapper Trina uccisa a Miami da una pallottola vagante

La rapper Trina piange una devastante perdita. Sua nipote, chiamata affettuosamente Baby Suga, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Miami. A renderlo noto è il portale di gossip e intrattenimento statunitense Tmz. La nipote di Trina, 22 anni, si sarebbe ritrovata nel mezzo di un conflitto a fuoco e sarebbe rimasta uccisa da un proiettile vagante.

La ragazza uccisa

Tmz cita fonti vicine all'entourage di Trina e poi cita i rapporti delle forze dell'ordine. La nipote della rapper si sarebbe, come afferma il portale, "trovata al momento sbagliato nel posto sbagliato". Le autorità competenti affermano che la donna stesse visitando la zona, ma stanno ancora indagando sulle circostanze della sparatoria per determinare se l'attacco è stato casuale o mirato. Insieme alla giovane Suga altre due donne sono state ferite. Le condizioni, però, non sono note.

Chi è Trina

Trina è lo pseudonimo di Katrina Laverne Taylor, nata il 3 dicembre 1978), diventata famosa nel 1998 con la sua apparizione nel singolo di Trick Daddy "Nann Nigga". Trina è stata descritta da XXL come "la rapper femminile più coerente di tutti i tempi". Nel 2013, Complex ha classificato il suo singolo "Pull Over" al numero 27 nella Top 50 delle migliori canzoni rap di donne. Nel 2014, Trina è stata inclusa nell'elenco di Billboard delle "31 rapper femminili che hanno cambiato l'hip-hop".