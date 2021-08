La musica vietnamita e la “chopping dance” diventano virali su TikTok grazie a “The Magic Bomb” Dopo il grande successo nel 2020 del brano “2 Phút Hơn”, sembra ripercorrere la stessa strada del successo un nuovo brano vietnamita: l’autore è il dj Hoang Read e la canzone si chiama “The magic bomb”. Su TikTok il brano è diventato enormemente virale, superando i tre milioni e mezzo di video che utilizzano in sottofondo il brano.

A cura di Vincenzo Nasto

Per comprendere il successo della musica vietnamita negli Stati Uniti negli ultimi mesi, basta osservare i movimenti di Tyga nell'attività di scouting musicale: il rapper, tra i più ascoltati oltreoceano con ben 30 milioni di ascoltatori mensili e hit da oltre un miliardo di stream come "Taste", negli scorsi mesi ha messo le mani su uno dei successi del paese "2 Phút Hơn" del rapper Phào e remixata dal dj Kaiz. Il brano era diventato già virale su TikTok, dove veniva associato molte volte a video di anime, come i personaggi di "Zero Two", che in alcune scene facevano oscillare i propri fianchi al ritmo del brano. Il successo di "2 Phút Hơn" sembra però esser stato travolto da quello di un singolo elettrohouse: l'autore, Hoang Read, è in questo momento uno degli artisti più virali su TikTok grazie al brano "The Magic Bomb" e alla sua "chopping dance", movimenti con le mani da parte dei protagonisti dei video sulla piattaforma, che cercano di riprodurre i suoni della batteria introdotta nel brano.

Il successo su TikTok di The Magic Bomb

Dopo il grande successo nel 2020 del brano "2 Phút Hơn", sembra ripercorrere la stessa strada del successo un nuovo brano vietnamita, molto diverso dal precedente, e proprio per questo motivo con una spaventosa potenzialità virale. Se per "2 Phút Hơn", un brano che ripercorreva i dogmi della musica popolare vietnamita, risultando addirittura antica per gli autoctoni, meno per il pubblico Usa su TikTok, "The Magic Bomb" segue invece la linea opposta, giocando sulle melodie elettroniche e house dell'autore Hoang Read. Il brano, pubblicato dall'etichetta dance olandese Spinnin' Records, ha avuto i suoi natali lo scorso aprile, dando quasi immediata visibilità al cantante sulla piattaforma cinese. A influenzare anche il pubblico è stata la "Chopping dance", una coreografia con le mani che tende a riprodurre i suoni della batteria all'interno della produzione dance, trasformandosi prima da semplice coreografia a contenuto per la formula Q&A. Basta osservare i primi video, come quelli della schermitrice olimpica Monica Aksamit che ha mostrato attraverso alcune domande chieste dagli utenti, la disparità di trattamento economico tra le atlete vincitrice statunitensi, e quelle degli altri paesi.

Il processo di apertura culturale e di accettazione sulla piattaforma cinese

Ormai la canzone ha attraversato il pianeta, arrivando in pochi mesi a collezionare oltre 3,6 milioni di video, contenenti il singolo di Hoang Read. TikTok soprattutto negli ultimi anni sta usufruendo della grande spinta musicale e culturale proveniente dall'Oriente, anche grazie all'esportazioni dei prodotti sud-coreani, dai BTS, al K-drama e gli anime. Un processo influenzato anche dalla crescente presenza, soprattutto negli Stati Uniti, di un pubblico di origine asiatica che sta consolidando i propri processi culturali e i propri prodotti all'interno del paese. Soprattutto in un universo non ben definito come quello di TikTok, avvantaggiato da un pubblico giovane e culturalmente aperto alla diversità, l'esportazione di singoli, come quello vietnamita di Hoang Read, non è solo possibile, ma facilmente pronosticabile.