La madre di Morgan dopo la risposta del figlio a Bugo: “Vorrei vederlo in pace, lontano dal gossip” Bugo e Morgan continuano a tornare sulla loro esibizione sanremese, con l’ex Bluvertigo che risponde sui social al collega. E sui social interviene anche la madre di Morgan.

A cura di Redazione Music

Bugo e Morgan (Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

In questi giorni estivi torna in voga – come ormai succede periodicamente – la querelle Bugo-Morgan, con i due che sui giornali e sui social tornano a mandarsi frecciatine sull'ormai famigerata esibizione del 2020 al Festival di Sanremo, quando la coppia fu squalificata a seguito dell'abbandono del palco da parte di Bugo, dopo che Morgan aveva cambiato le parole della loro canzone "Sincero" con l'ormai famoso attacco "Le brutte intenzioni, la maleducazione". Nella querelle, questa volta, interviene anche la madre dell'ex Bluvertigo che in un commento chiede di porre fine a questa polemica infinita, sperando che il figlio trovi pace e soprattutto che cali, finalmente, un velo di silenzio.

Nei giorni scorsi, in un'intervista al Corriere della Sera, Bugo era tornato a parlare del collega, mettendo un punto all'eventuale riconciliazione ("Non avrebbe senso") e parlando di un'ossessione nei suoi confronti: "Peraltro, lui continua a parlare male di me in televisione, sembra quasi ossessionato da me. Boh, magari si diverte così, affari suoi". Subito dopo Morgan ha replicato, su Instagram, parlando di bullismo nei suoi confronti: "Sentire Bugo che dice che sono ossessionato da lui è come sentire il lupo che dice che Cappuccetto Rosso è ossessionata da lui, o che Biancaneve è ossessionata dalla Regina, anzi è sentire Hitler dire che gli Ebrei sono ossessionati dal Terzo Reich. Personalmente sono altro genere di bughi quelli che mi ossessionano. Ma infatti direi che qui l’ossessione non è certo mia. Io prendo con leggerezza anche una situazione sgradevole come il bullismo feroce che non molti di voi conoscono, per fortuna, perché è una cosa brutta, ma alla quale si deve reagire, e io ho trovato un modo artistico e conforme alla mia espressione per emergere da uno schiacciamento umano e professionale molto pesante".

Morgan ha continuato spiegando che il suo gesto sul palco dell'Ariston "è stata la maniera più gentile ironica e creativa per ribellarmi ai gravi soprusi subiti, sia professionali che psicologici". Nei commenti è intervenuta anche la madre del cantante Luciana Colnaghi che rispondendo ha scritto: "Al di là di tutte le considerazioni, io dico che il silenzio potrebbe essere la forma più elegante.. io che sono la mamma , vorrei vedere in Pace mio figlio , lontano dal pettegolezzo , e raccomandargli fiducia in se stesso. Dimentichiamo i mestieranti e occupiamoci del Bello!".