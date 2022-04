La macabra celebrazione del rapper Goonew: l’ultimo saluto ballando in un club con la salma A più di 10 giorni dall’omicidio del rapper Goonew, la madre ha voluto celebrare la salma del figlio con un party in un nightclub di Washington D.C.

A cura di Vincenzo Nasto

Goonew 2021, foto dell’account Instagram @goonew64

Nelle scorse ore, un evento a Washington D.C sembra aver catalizzato l'attenzione dei social: protagonista il rapper Goonew, ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 18 marzo. Il 24enne, che la polizia crede sia stato vittima di una rapina a mano armata, è stato suo malgrado protagonista di un ultimo saluto da parte della famiglia e degli amici in uno dei nightclub più importanti della città. A quasi 10 giorni dall'omicidio, sono spuntate le immagini e i video di una festa al Bliss Nightclub di Washington, in cui appariva l'immagine del rapper Goonew appoggiata a una delle pareti del locale. Quella che sembrava inizialmente una statua di cera, vestita e con in testa una corona, dopo alcune dichiarazioni dei presenti e video dal vivo, è diventata una scena macabra: quel corpo era la salma del rapper.

Una scelta che sembra essere arrivata direttamente dalla madre, come spiega uno dei rapper accorsi alla serata, Black Fortune. Come riportato sul portale Complex: "Quella sera non c'era nessuna statua di cera, era il corpo del vero Goonew. Dal momento che sua madre è stata felice, tutto il resto non conta". Nel frattempo, anche il nightclub è stato costretto a fornire una propria dichiarazione riguardo allo spettacolo, soprattutto dopo gli attacchi sui social, al portale XXL: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Goonew. Bliss è stato contattato da un'impresa di pompe funebri locale per affittare la nostra sede per il funerale a Goonew. Bliss non è mai stato informato di ciò che sarebbe accaduto. Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che potrebbero essere sconvolti o offesi. Per favore, pregate per la famiglia e gli amici di Goonew in questo momento".

Goonew era uno dei giovani rapper più rispettati del Maryland, soprattutto dopo l'album di debutto "Still Servin" del 2019 e il singolo "Homicide Boat" con Lil Yachty e Lil Dude, che ha raccolto quasi un milione di visualizzazioni su YouTube. Il suo omicidio è avvenuto lo scorso 18 marzo, nella contea di Prince George, in un parcheggio. Il giovane cantante era stato colpito con un fucile, riportando sin da subito gravi lesioni, perdendo poi la vita nel trasporto in ospedale. La CBS era stata la prima fonte a entrare in contatto con la madre di Goonew, Patrice Parker Morrow, che si era detta distrutta per l'accaduto e affermando che il figlio aveva lottato una vita intera per far uscire la sua famiglia dalla povertà. Nel frattempo, la polizia della contea di Prince George sta offrendo 25mila dollari per qualsiasi informazione che porti all'arresto dell'aggressore.

Sui social i pareri sono discordanti: c'è chi giustifica la madre Patrice Parker Morrow di aver esaudito l'ultimo desiderio del figlio, dall'altra chi condanna l'atto sacrilego di una salma in un club. Vicini al dolore della madre si sono schierati rapper come A$ap Ant, che aveva collaborato in passato con Goonew, e che su Instagram si è detto affranto per la morte. A intervenire nella questione c'è stato anche 50cent, che su Twitter ha condiviso un video registrato durante la serata, in cui veniva mostrata la salma vestita con una felpa nera e dei jeans, il tutto completato con una corona sulla testa. Il rapper ha affermato: "Oh merda. Ho appena realizzato che cos'è".