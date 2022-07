La legge sull’aborto e il processo Depp-Heard: Billie Eilish ha pubblicato Guitar Songs Ep Billie Eilish ha pubblicato il nuovo Ep “Guitar Song”, che contiene il brano “Tv” presentato a giugno a Manchester e “The 30th”.

A cura di Vincenzo Nasto

Billie Eilish 2022, foto di Leon Neal per Getty Images

Lo scorso giugno, durante il suo concerto a Manchester, aveva fatto scalpore il nuovo singolo di Billie Eilish "Tv", un racconto su come il dibattito pubblico si stesse arenando sul processo Depp-Heard, mentre veniva ribaltata la sentenza Roe vs Wade sull'aborto. Una denuncia dai connotati horror nel brano, che descrivevano pienamente il disagio provato dalla cantante e da suo fratello Finneas in quel periodo. Nelle ultime ore invece, a "TV" si aggiunge anche "The 30th": un filo rosso unisce i due brani ed è la chitarra acustica suonata dal fratello Finneas. Per questo motivo, Billie Eilish ha deciso di intitolare l'Ep "Guitar Songs", una coppia di singoli che ragionano sulla distruzione come forma d'intrattenimento, un processo che sotterra la complessità delle questioni sociali.

La distruzione e la distrazione in ogni sua forma: l'Ep "Guitar Songs" di Billie Eilish è l'ennesimo punto centrato dalla giovane cantautrice americana, che solleva i temi più spinosi dell'attualità negli Stati Uniti. Come aveva fatto durante la data di Manchester lo scorso giugno, quando in anteprima per i suoi fan inglesi, aveva cantato "Tv". Il brano racconta lo stato di desolazione della cantante, mentre osservava come l'industria dell'intrattenimento si concentrasse sul processo in cui erano coinvolti Johnny Deep e la sua ex moglie Amber Heard, togliendo spazio alle cronache su uno dei ribaltamenti più imprevisti nella storia della giustizia americana. La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare la sentenza sull'aborto nel caso giudiziario Roe vs Wade veniva messa quasi in secondo piano, con Eilish che sottolinea quanto questa decisione influirà sulle vite delle giovani donne americane: "Internet è impazzito a guardare le star del cinema sotto processo, mentre stanno ribaltando la Roe v Wade".

Il secondo capitolo dell'Ep "Guitar Songs" invece riguarda il singolo "The 30th". Immagini terrificanti si stagliano nel racconto di Billie Eilish che narra quello che sembra un incidente d'auto di una persona a lei vicina, che le ha cambiato la vita. La chitarra ha una melodia più lenta, a cui si unisce la delicatezza del piano e della voce di Eilish. Un climax ascendente di angoscia e ansia per la cantante che racconta di come il suo amico lo abbia chiamato alla guida, dopo aver abusato di alcolici e di come abbia potuto buttare la sua vita. Un processo in cui la cantante si sente colpevole per non averlo salvato. Come dichiarato nell'intervista ad Apple Music con Zane Lowe, "The 30th" è il primo singolo scritto da Billie Eilish dopo l'uscita dell'ultimo disco "Happier Than Ever".