La confessione di Drake: “Ho avuto il Covid e ho perso i capelli”

Drake è stato uno dei tanti artisti a contrarre il Covid-19 nell'ultimo anno e mezzo e, stando a quanto raccontato su Instagram, si ritrova ancora a fronteggiare degli effetti collaterali importanti e persistenti. Il rapper, 34 anni, ha rivelato che contrarre il virus gli ha causato la caduta dei capelli: "Ho dovuto ricominciare da capo, ma stanno tornando, non mi insultate".

Gli effetti collaterali di Drake

A ben vedere, la perdita temporanea dei capelli è un effetto collaterale che è abbastanza comune per chi si ritrova contagiato dal Covid-19. Un recente studio dell'Università dell'Indiana ha rilevato che circa il 33% de pazienti intervistati lo ha notato come sintomo. La perdita dei capelli si verifica spesso a causa dello stress, malattie come il Covid-19 possono aumentare i livelli di stress. Anche l'attrice Alyssa Milano, di cui si è parlato oggi per un incidente d'auto, ha subito la perdita dei capelli dopo aver contratto il Covid-19.

La risposta al fan

L'aspetto divertente della vicenda è che tutto nasce dal cuore rasato sull'attaccatura dei capelli. Così è nata la rivelazione di Drake, fatta soltanto dopo il commento di un fan che ha detto del disegno del cuore rasato sui capelli: "Questo cuore sembra sotto stress". È stato a quel punto che Drake si è visto costretto a spiegare al fan il motivo. Queste le sue parole: "Dopo il Covid, il disegno è ricresciuto strano tanto che l'ho dovuto rifare da capo". Ora tutti si aspettano un ritorno in grande stile. L'ultimo singolo, pubblicato nelle ultime ore, è stato "Over the Top", una featuring firmata per Smiley. Le pubblicazioni mancano dal 2020 quando, un anno fa circa, ha dato alle stampe "Laugh Now Cry Later" in collaborazione con Lil Durk per la pubblicazione di "Certified Lover Boy", disco ancora in fase di sviluppo.