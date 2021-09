La canzone de La Casa di Carta: My Life is Going On arriva in una versione remix Nel giorno della pubblicazione su Netflix del primo volume della quinta stagione de La Casa di Carta, primo atto di due di un capitolo conclusivo, arriva una nuova versione di “My Life is Going On”, brano colonna sonora di tutte e cinque le stagioni di Cecilia Krull. La versione è stata realizzata dal duo elettronico Ariano Kinà & Marco Bruzzano, tornati insieme dopo due anni di progetti solisti, con la voce di Miriam Ferrigno.

Nel giorno della pubblicazione su Netflix del primo volume della quinta stagione de La Casa di Carta, primo atto di due di un capitolo conclusivo, arriva una nuova versione di "My Life is Going On", brano colonna sonora di tutte e cinque le stagioni di Cecilia Krull. La versione è un omaggio realizzato dal duo elettronico Ariano Kinà & Marco Bruzzano, tornati insieme dopo due anni di progetti solisti, con la preziosa voce di Miriam Ferrigno. Il brano prodotto da KillerTr4xx Muzik è disponibile su Youtube e Spotify, in streaming digitale. La serie tv arriverà a una conclusione, ma potrebbero esserci anche degli spin-off, come dichiarato dagli attori a Fanpage.it.

Il testo e il signifcato della colonna sonora de La Casa di Carta

Il testo e il significato della colonna sonora de La Casa di Carta. La canzone "My Life is Going On", da molti conosciuta semplicemente per il suo attacco "If I stay with you", racconta di un amore che sembra nascere sbagliato, che forse lo è, ma che non per questo merita di meno di essere vissuto. Come canta la protagonista della canzone: "I don't care at all". Perché alla fine c'è la necessità di crescere anche soli, basta credere nel destino che riserva qualcosa di meglio anche in futuro: "Whatever happens in the future, trust in destiny".

If I stay with you, if I'm choosing wrong

I don't care at all

If I'm losing now, but I'm winning late

That's all I want

Now we need some space, ‘cause I feel for you

And I wanna change

Growing up alone, it seems so short

I can't explain, Hey

I am one

One

Hey

I am one

One

Hey

I am one

One

Hey

I am one

I don't care at all

I don't care at all I will be so strong, looking for a new version of myself

Cause now all I want is to be a part of my new world

Whatever happens in the future, trust in destiny

Don't try to make anything else even when you feel I don't care at all

I don't care at all