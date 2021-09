La cantautrice Andrea Martin è morta a 49 anni: ha scritto per Leona Lewis e Wiz Khalifa Lutto nel mondo della musica americana: la cantautrice, paroliera e musicista Andrea Monica Martin è morta a 49 anni. Icona e punto di riferimento della scena R&B statunitense, Martin era principalmente conosciuta per la sua prolifica attività di autrice di testi: ha scritto canzoni per artiste e artisti come Leona Lewis, Jennifer Hudson e Toni Braxton.

Lutto nel mondo della musica americana: la cantautrice, paroliera e musicista Andrea Monica Martin è morta a 49 anni. Icona e punto di riferimento della scena R&B statunitense, Martin era principalmente conosciuta per la sua prolifica attività di autrice di testi: ha scritto canzoni per artiste e artisti come Leona Lewis, Wiz Khalifa, Jennifer Hudson e Toni Braxton. La famiglia di Martin ha confermato la scomparsa della cantante lunedì 27 settembre, tramite il suo account Instagram.

Andrea Martin, la paroliera segreta dell'R&B a stelle e strisce

Diplomatasi presso la Fiorello H. LaGuardia High School nel 1990, Martin debuttò come cantante 8 anni dopo con il suo album di esordio The Best of Me, il cui singolo Let Me Return the Favor raggiunse l'88esima posizione nella storica classifica Billboard Hot 100. Un altro brano composto da Martin che riscosse un discreto successo fu Share the Love, che nel 1999 divenne un vero e proprio tormentone. Tuttavia, al netto di un'educazione musicale di tutto rispetto e di un'indubbia qualità vocale, il suo vero talento era la scrittura: Martin è stata, infatti, una sorta di "paroliera segreta", artefice del successo di diverse canzoni R&B famosissime, come "I Love Me Some Him", cantata da Toni Braxton, "Better in Time", interpretata da Leona Lewis e Think About It, di Naughty Boy, Wiz Khalifa e Ella Eyre.

L'ultimo saluto a Andrea Martin sui social

Nelle ultime ore, ovviamente, sui social diversi artisti e persone vicine hanno tributato Andrea Martin, come il suo compagno di vita Ivan Matias: "Siamo tutti speciali in qualche modo -, ha scritto -, ma Andrea Martin è stata straordinariamente speciale". Anche l'attrice e doppiatrice Loni Love, voce di Iris in American Dad, ha dato il suo ultimo saluto a Martin con un post su Facebook.