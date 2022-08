La cantante Noemi scambiata per Bocchi del caso Totti: “Io al massimo vi posso cantare una canzone” La cantante Noemi è stata scambiata per la presunta fiamma di Francesco Totti e ironicamente ha risposto sui social.

A cura di Redazione Music

Capita che da un tag sbagliato possa nascere una risposta ironica e irriverente, come successo a Nomi, la cantante, che nelle scorse ore ha risposto in maniera scherzosa a una utente che l'aveva taggata sotto a qualche post, convinta che quello fosse l'account di Noemi Bocchi, che in queste settimane è al centro dell'affaire Totti-Blasi, indicata come la nuova compagna dell'ex capitano della Roma. L'account di Trashitaliano ha rilanciato un botta e risposta tra una donna e la cantante.

Confusa dal nome, evidentemente, la donna ha taggato l'account sbagliato, ovvero quello di Noemi, tra le cantante italiane più note e amate di questi ultimi anni, convinta di star rispondendo a Noemi Bocchi, indicata come la nuova compagna di Francesco Totti e colei con cui l'ex capitano romanista avrebbe tradito la moglie. Nel messaggio si legge: "Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere?". A quel punto, Noemi, divertita per l'errore, ha risposto segnalando l'errore nel Tag, tranne e poi riprendere la conversazione su Twitter e scrivere: "Io al massimo vi posso cantare una canzone ".

In questi giorni Noemi – il cui vero nome è Veronica Scopelliti – è stata anche al centro di un momento divertente a causa di un video in cui, dal palco, disturbata da un laser si è rivolta direttamente a un bambino sgridandolo – sempre con fare scherzoso – e "minacciandolo" con un "Guarda che scendo!". Noemi è stata ancora una volta tra le protagoniste dell'estate con "Hula Hoop", la canzone cantata assieme a Carl Brave che segue di un anno la prima collaborazione tra i due in "Makumba".