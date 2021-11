La cantante brasiliana Marilia Mendonca è morta in un incidente aereo, aveva 26 anni La cantante Marilia Mendonca è morta in un incidente aereo a Minas Gerais, in Brasile. Secondo quanto riportano i media brasiliani, l’artista – considerata la regina del Sertanejo – era attesa per un concerto, quando il velivolo su cui viaggiava si è schiantato al suolo. Morti anche lo zio, il suo produttore e due membri dell’equipaggio.

A cura di Daniela Seclì

La cantante Marilia Mendonca è morta in un incidente aereo a Minas Gerais, in Brasile. Considerata la regina del Sertanejo, aveva solo 26 anni. A dare la notizia è stato il giornalista di Globo News Renan Brites Peixoto, che su Twitter ha fatto sapere: "La morte della cantante Marília Mendonça, 26 anni, in un incidente aereo nel Minas Gerais, è stata confermata dalle autorità dello Stato di Minas Gerais".

Dai primi dettagli trapelati, sembra che l'artista fosse attesa per un concerto. Aveva deciso di raggiungere il luogo dove si sarebbe dovuta esibire, a bordo di un velivolo, insieme ad altri quattro passeggeri. Con lei, ci sarebbero stati il produttore, lo zio e due membri dell'equipaggio Solo quattro ore fa, aveva condiviso su Instagram un post per annunciare la sua partenza. Nel breve video diffuso sui social mostrava frammenti della sua vita durante il tour. Sotto quel post, sono piovuti i commenti scioccati di chi ha appena appreso la notizia della sua morte, tra cui quello di Elettra Lamborghini che le ha scritto: "Riposa in pace".

Nell'incidente aereo ci sono state 4 vittime

Se inizialmente, lo staff dell'amatissima cantante aveva lasciato aperto uno spiraglio alla speranza che fosse sopravvissuta, in queste ore è stato diffuso il comunicato che conferma la morte. Nella breve nota si legge:

Leggi anche Morta Patty Perez, la star di Jackass aveva 57 anni

"Con immenso dolore, confermiamo la morte della cantante Marília Mendonça, del suo produttore Henrique Ribeiro, di suo zio Abicieli Silveira Dias Filho, del pilota e del co-pilota dell'aereo, i cui nomi preferiamo non diffondere in questo momento".

La conferma della morte arriva anche dai Vigili del Fuoco. L'artista aveva pubblicato il suo primo album nel 2016, la canzone Infiel le valse ben tre dischi di platino. L'album pubblicato nel 2019, Todos os Cantos le ha permesso di vincere il Latin Grammy Award e ha venduto 240.000 copie.