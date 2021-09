Kid Cudi ha presentato al Met Gala una collana unica da 1.6 milioni di dollari in tributo a KAWS La mercificazione della pop art da parte della scena hip hop statunitense è un leitmotiv, che soprattutto negli ultimi mesi si è arricchito della collaborazione Jay Z – Beyonce per Tiffany, con i quadri di Jean Michel Basquiat a fare da sfondo, ma non solo. Perché all’ultimo Met Gala, il cantante Kid Cudi ha svelato una collana da 1,6 milioni di dollari, un pezzo unico in collaborazione con l’artista americano KAWS.

A cura di Vincenzo Nasto

Dall'uomo sulla luna è facile aspettarsi di tutto, dal punto di vista musicale, ma soprattutto estetico. Per questo motivo Kid Cudi non sorprende i suoi fan più appassionati con il look scelto per il Met Gala, dove si è presentato con un abito di Louis Vuitton, i capelli verdi fluorescenti, un trucco nero accentuato che gli copriva lo sguardo, ma soprattutto un pezzo unico di gioielleria commissionato da Ben Baller e KAWS. Stiamo parlando della sua collana, dal valore di 1.6 milioni di dollari: un pezzo unico realizzato in collaborazione con il gioielliere Ben Baller che ha affermato: "Questo è il gioiello più dettagliato e intricato che abbia mai creato in tutta la mia carriera". A testimoniarlo anche l'impegno per la costruzione, con il gioielliere che ha affermato di aver dovuto chiudere gli altri lavori della sua azienda per tre mesi, per concentrarsi su questo pezzo unico.

La mercificazione dell'arte nell'hip hop americano

Che l'hip hop americano stia mercificando la cultura graffitista anni 90 e 2000 non è una novità: basti pensare alla riscoperta di Jean Michel Basquiat nella nuova collezione di Tiffany con protagonisti la coppia Jay Z e Beyonce. Ma non si ferma qui, perché gli ultimi Met Gala del 2021 ci hanno mostrato un tributo all'art nouveau di KAWS, il designer statunitense che ha ricreato, attraverso una diversa riproposizione di personaggi animati pop, una linea in grado di traslare più mercati, da quello main culture degli abiti e degli skateboard, alla gioielleria e al modellismo, soprattutto con il modello "Man on the Moon". Rappresentativo è sicuramente la croce nera su entrambi gli occhi dell'avatar, una figura che abbiamo potuto riconoscere in maniera particolarmente evidente sul collo di Kid Cudi, una collana tempestata di diamanti dal valore di oltre 1,6 milioni di dollari.

Il modello unico in collaborazione tra Baller e Kaws e lo scomparto segreto

Il pezzo, completamente ricoperto da diamanti colorati, è una collaborazione tra il gioielliere delle star Ben Baller e KAWS, che per l'occasione ha deciso di rendere unico il pezzo, complice anche la somiglianza tra il titolo dell'opera e il soprannome del cantante Kid Cudi: "Man on the moon". Ricoperto da oltre 24mila diamante di colore diverso e da un chilo di oro rosa da 18 carati, il ciondolo ha anche uno scompartimento segreto, dove l'artista potrebbe nascondere altri pezzi della sua collezione di gioielli, o come ha dichiarato lo stesso Baller: "Cudi voleva uno spazio per mantenere la sua erba per ogni evenienza". Una collana che ha impegnato molto lo stesso Baller: "Questo è il gioiello più dettagliato e intricato che abbia mai creato in tutta la mia carriera. Dal micro pavé alle rughe e ai tubi della tuta da astronauta allo zaino funzionale. Grazie KAWS per aver creduto in me per realizzare questo pezzo secondo i suoi standard incredibili. Grazie a tutto il mio team perché abbiamo dovuto chiudere l'intera azienda per 3 mesi per realizzarlo. E grazie a Kid Cudi per la visione e la nostra amicizia, la portiamo sempre al livello successivo".