Kendrick Lamar torna al lavoro: “Stiamo iniziando il prossimo album” Dalle parole di Sounwave, uno dei collaboratori più stretti di Kendrick Lamar, sembra che il rapper stia già al lavoro sul prossimo album.

A cura di Vincenzo Nasto

Kendrick Lamar 2022, foto di Comunicato Stampa

Solo alcuni mesi fa, il ritorno dopo 1885 giorni di Kendrick Lamar con il suo nuovo album "Mr Morale and The Big Steppers", aveva sconvolto i fan, con il video di "Heart pt.5" ad anticipare l'album. Poi le prime date del tour e la rivelazione nelle ultime ore da parte di uno dei suoi collaboratori più stretti: Sounwave, alias Mark Antony Spears. Il produttore, in tour con il cantante, ha rilasciato nelle scorse ore un'intervista a Complex, il portale hip hop USA, confessando che lui e Lamar stanno già lavorando al prossimo progetto, un'abitudine che i due si portano dietro dai tempi dell'uscita dell'Ep "Kendrick Lamar".

La rivelazione del suo collaboratore più stretto

Lo abbiamo visto aprire il suo tour mondiale di "Mr Morale and The Big Steppers" al Milano Summer Festival, prima di girare l'Europa e andare negli Stati Uniti, ma Kendrick Lamar è sempre più concentrato su nuova musica, "un flusso creativo continuo". A rivelarlo è uno dei suoi collaboratori più stretti e ingegneri del suono Sounwave, nome d'arte di Mark Antony Spears, che ha rilasciato un'intervista nelle ultime ore a Complex, il portale americano sulla musica urban. Subito dopo l'uscita di maggio, Sounwave ha svelato che lui e Kendrick Lamar si sono messi al lavoro sul nuovo progetto: "È sempre stato il nostro modo di lavorare, per esempio stiamo iniziando il prossimo album ora. Questa cosa non cambierà mai, infatti dopo l'uscita dell'Ep "Kendrick Lamar", il giorno successivo cominciammo a lavorare su "Section.80".

Il video virale sui social e il commento di Kendrick Lamar

Un costante processo creativo, che segue Kendrick Lamar anche in tour. Sounwave infati ha detto che la collaborazione rende ormai lui e il rapper di "Mr Morale and The Big Steppers" entusiasti di lavorare insieme: "Siamo come bambini in un negozio di dolciumi". Kendrick Lamar è stato protagonista negli ultimi giorni di un video virale sui social, dove durante un'esibizione, uno degli uomini della sicurezza si è lasciato andare, in lacrime, alla sua esibizione del brano "Loyalty" contenuto nel precedente progetto "Damn". Il rapper ha voluto commentare quella clip: "Alla fine è così che vuoi che tutti ricevano la tua musica, sai, farli sentire bene, farli sentire come se per un momento stessimo vivendo le stesse sensazioni, le stesse emozioni".