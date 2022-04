Kendrick Lamar ha annunciato il nuovo album Mr. Morale & The Big Steppers, ultimo con la TDE Si chiamerà Mr. Morale & The Big Steppers il nuovo album di Kendrick Lamar, come annunciato da lui stesso.

A cura di Redazione Music

Kendrick Lamar (Santiago Bluguermann/Getty Images)

Kendrick Lamar ha annunciato il ritorno discografico a cinque anni da DAMN. Il nuovo album del rapper americano, che lo ha annunciato sul suo sito Oklama – moniker del rapper – si chiamerà Mr. Morale & The Big Steppers e sarà pubblicato il prossimo 13 maggio. Quello del Premio Pulitzer per la musica 2018 era uno degli album più attesi di questi anni e adesso ha un nome e una data di uscita. Per adesso non ci sono altre informazioni se non che questo, come anticipato in un post dello scorso agosto, sarà il suo ultimo album con la sua etichetta storia TDE che aveva pubblicato lavori come l'esordio "Section.80" e gli acclamati "Good Kid, M.A.A.D City" e "To Pimp a Butterfly".

Nella nota dello scorso agosto, Lamar aveva scritto, dopo una riflessione sulla sua vita di quei mesi senza telefono: "Mentre produco il mio ultimo album TDE, sono felice di aver fatto parte di una tale impronta culturale dopo 17 anni. Le lotte. Il successo. E, soprattutto, la Fratellanza. Possa l'Altissimo continuare a utilizzare Top Dawg come nave per i creatori sinceri. Mentre continuo a perseguire la vocazione della mia vita". Sul sito ha postato una nota che dice: "La seguente dichiarazione è stata rilasciata oggi da oklama attraverso la sua azienda pgLang alle 11:00 PT a Los Angeles CA: Album: ‘Mr. Morale & the Big Steppers.' Data di rilascio: 13/5/2022. Tutte le informazioni fattuali per questa versione proverranno direttamente solo da questa fonte". E alla fine, come firma "Ho apprezzato la vostra pazienza".

Nella nota dello scorso agosto Lamar scrisse: "L'amore, la perdita e il dolore hanno disturbato la mia zona di comfort, ma i barlumi di Dio parlano attraverso la mia musica e la mia famiglia. Mentre il mondo intorno a me si evolve, rifletto su ciò che conta di più. La vita in cui le mie parole atterreranno dopo" e chissà che non fosse un indizio sui temi attorno a cui girerà questo nuovo album. Dopo l'uscita di DAMN. Lamar ha curato la colonna sonora di Black Panther, fatto da headline al Coachella, vinto un po' di Grammy, partecipato all'album del cugino Baby Keem, partecipato allo spettacolo dell'halftimne del SuperBowl e ottenuto una candidatura all'Oscar.