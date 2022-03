Kanye West e le follie per la sua nuova “Kim”: le regala una borsa da 250mila euro Kanye West sembra aver trovato la sua nuova Kim e per celebrare il momento, ha regalato una borsa da 250mila euro alla fidanzata Chaney Jones.

A cura di Vincenzo Nasto

Chaney Jones e Kanye West 2022, foto Getty/Michael Reaves

L'amore per la moda di Kanye West sembra non avere limiti. Il rapper nativo di Chicago, oltre alla grande esperienza di designer per Adidas con il suo marchio Yeezy, arrivato anche nel mondo dell'alta moda con la partnership con Balenciaga, è diventato negli anni anche lo stylist delle sue partner. Basti ricordare il rapporto maniacale per l'aspetto della sua ex moglie Kim Kardashian, rappresentabile in episodi del passato come i voli internazionali solo per curare i suoi abiti prima di una sfilata. Un rapporto viscerale che è proseguita con le sue due nuove avventure: Julia Fox e la nuova fiamma Chaney Jones. Come scritto dal portale Page Six, il rapper avrebbe regalato alla sua nuova fiamma una borsa da oltre 250mila euro.

Sarebbe una Birkin la borsa regalata da Kanye West alla nuova fidanzata Chaney Jones. Il rapporto tra i due sembra esser salito di livello, soprattutto dopo che Kanye ha difeso la modella dagli attacchi dei media, per la sua "incredibile" somiglianza a Kim Kardashian. Come riferito dal portale, il rapper avrebbe acquistato la borsa in uno dei negozi più lussuosi di Miami, Hermés da Privé Porter, dove avrebbe trovato un pezzo quasi unico. La sorpresa a Jones è arrivata durante un viaggio di lavoro di Kanye West a Houston, dove il rapper ha mostrato via Facetime la borsa che le aveva regalato.

Non è la prima volta che West decide di regalare una borsa dal prezzo esorbitante a una delle sue partner. Come nel 2013, quando alla sua ex moglie Kim Kardashian regalò una borsa Birkin 40 personalizzata con un dipinto di George Condo. Un pezzo d'arte che l'imprenditrice e modella mostrò durante le sfilate, ma non è finita qui. Solo pochi mesi fa, in una relazione lampo con l'attrice Julia Fox, Kanye ha deciso di regalare a lei e a quattro dei suoi amici una Birkin 25 dal valore di 50mila euro. L'occasione erano i 32 anni dell'attrice, che ha poi rivelato in un'intervista al New York Times, quanto fosse difficile custodire un oggetto di quel valore: "È la cosa più ansiosa di sempre. Stai controllando la Birkin, assicurandoti che sia ancora lì, che non le siano magicamente cresciute le ali. È spaventoso avere una Birkin. C'è molta pressione".