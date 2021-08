Justin Timberlake piange la morte della sua corista Nicole Hurst Justin Timberlake ha postato immagini e video che lo ritraevano assieme a Nicole Hurst, sua corista e amica che spesso definiva sorella. Il cantante, una delle maggiori popstar al mondo, ha voluto dedicarle un post, immagini che li ritraevano assieme e ovviamente un ricordo: “Grazie per la tua luce”.

A cura di Redazione Music

Justin Timberlake ha postato immagini e video che lo ritraevano assieme a Nicole Hurst, sua corista e amica che spesso definiva sorella. Il cantante, una delle maggiori popstar al mondo, ha voluto dedicarle un post, immagini che li ritraevano assieme e ovviamente un ricordo. Nelle immagini si vedono i due amici chiamarsi fratello e sorella appunto e le immagini li ritraggono mentre sono assieme sul palco, mentre sono nel backstage di qualche concerto e mentre tutta la crew, Timberlake compreso le cantano Happy birthday per festeggiare il suo compleanno. Altri video, invece, sono presi direttamente dal palco, con il cantante che presenta e parla di Nicole al pubblico durante alcuni concerti.

Timberlake ha scritto sui social un messaggio emozionante, in cui ricorda la donna, che aveva 39 anni, ripercorrendo soprattutto le risate che hanno fatto insieme: "Sono veramente distrutto. Abbiamo perso un'anima bellissima questa settimana. Nicole ha illuminato ogni stanza in cui è entrata. Dentro e fuori dal palco era una fonte costante di gioia e positività. Alcune cose sembrano così ingiuste e non capiremo mai perché accadono" ha scritto il cantante che, appunto, vuole ricordare i momenti belli trascorsi assieme.

"Quello che so è che siamo stati fortunati a ridere con lei, a viaggiare con lei e a sperimentare il suo sorriso contagioso e l'amore per una vita piena di musica – ha scritto infatti il cantante premio Grammy -. Nicole, non basta dire che mi mancherai tanto. Grazie per la tua luce. Farò del mio meglio per portarlo con me. Ti voglio bene sorella Mia. Saremo per sempre una famiglia e per sempre". Non sono state rese note le cause della morte della cantante, che in passato aveva parlato della diagnosi di cancro al seno, che era tornato nel 2019 dopo un periodo di remissione