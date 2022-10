Justin Bieber posticipa al 2023 le restanti date del suo tour mondiale Justin Bieber ha posticipato al 2023 le restanti date del suo tour mondiale, il Justice World Tour, dopo aver annunciato lo scorso settembre di aver bisogno di una pausa per alcuni problemi di salute. La star soffre della sindrome di Ramsay Hunt.

A cura di Elisabetta Murina

Justin Bieber ha posticipato al 2023 le rimanenti date del suo tour mondiale (Justice World Tour). A riportare la notizia il sito americano TMZ. Dopo aver annunciato una pausa lo scorso settembre, spiegando di aver bisogno di riposare per via di alcuni problemi di salute, il cantante ha fatto sapere che tutte le tappe restanti, inclusa quella di marzo 2023, sono da considerarsi ufficialmente rinviate.

Justin Bieber posticipa le rimanenti date del suo tour mondiale

Stando a quanto riporta il sito TMZ, Justin Bieber ha deciso di posticipare le rimanenti date del suo tour mondiale. Lo scorso settembre, dopo uno spettacolo in Brasile, la star aveva annunciato di aver bisogno di prendersi una pausa dal tour per occuparsi delle sue condizioni di salute (soffre della sindrome di Ramsay Hunt): "Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e mi rendo conto che ho bisogno di fare il mio la salute la priorità in questo momento". E aveva poi aggiunto: "Quindi mi prenderò una pausa dal tour per il momento. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e migliorare". Al momento non si conoscono ancora le nuove date del tour, ma è certo che saranno nel 2023 e a breve potrebbero essere date informazioni con più certezza.