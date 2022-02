Justin Bieber ha il Covid, riprogrammati i concerti a Las Vegas Justin Bieber è risultato positivo al Covid, ragion per cui ha dovuto riprogrammare i concerti del suo “Justice World Tour”. Il cantante, però, non ha ancora commentato la notizia sui suoi canali social.

A cura di Ilaria Costabile

Justin Bieber è risultato positivo al Covid. Il cantante era nel pieno dei suoi concerti dal vivo, con il Justice World Tour, quando ha scoperto che insieme ad un componente dello staff ha contratto il virus, ragion per cui ha dovuto riprogrammare le date dei prossimi show. La notizia è stata diffusa da un membro dello staff dell'artista, che ha parlato con la CNN.

Le dichiarazioni dello staff

Il prossimo show di cui sarebbe dovuto essere protagonista, infatti, si sarebbe dovuto svolgere a Las Vegas, domenica prossima, ma la data è stata quindi posticipata, come dichiarato in una nota divulgata dal suo staff in cui si legge:

A causa di alcuni membri risultati positivi del COVID all'interno del team del Justice Tour, dovremo purtroppo posticipare lo spettacolo di domenica a Las Vegas. Justin è ovviamente molto dispiaciuto, ma la salute e la sicurezza della sua squadra e dei suoi fan è sempre al primo posto tra le sue priorità. Il tour il lancio a San Diego è stato un enorme successo e Justin è entusiasta di portare questo spettacolo meraviglioso ai suoi fan di Las Vegas il prima possibile.

Le date riprogrammate del tour

Il cantante aveva da poco ripreso ad esibirsi dal vivo, dopo le difficoltà insorte durante il periodo della pandemia che, come in tutti i Paesi colpiti dall'emergenza sanitaria, in cui il settore della musica e quello dello spettacolo più in generale, sono stati ampiamente colpiti e penalizzati. Il cantante, però, non ha commentato la notizia sui social, ma ha preferito affidare la comunicazione relativa all'organizzazione delle tappe dei suoi tour ai membri del suo staff che, quindi, hanno confermato quelle che sembravano essere voci di corridoio. Lo show è stato riprogrammato il 28 giugno, secondo Billboard, ma è una data ancora in via di approvazione, dal momento che bisognerà attendere gli esiti dei playoff della National Hockey League.