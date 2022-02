Justin Bieber annuncia un altro concerto in Italia: a luglio al Lucca Summer festival Justin Bieber annuncia un altro concerto in Italia: la popstar sarà al Lucca Summer Festival nel luglio 2022.

A cura di Redazione Music

Justin Bieber (ph Kevin C. Cox/Getty Images)

Justin Bieber aggiunge un'altra data italiana al suo Justice World Tour di cui aveva già annunciato due concerti a Bologna. La popstar canadese, infatti, canterà il prossimo 31 luglio al Lucca Summer festival esibendosi nell'area di fianco alle Mura di Lucca, luogo ormai storico per la musica live italiana, visto che lì si sono esibiti artisti come Rolling Stones, Roger Waters ed Elton John oltre a Ennio Morricone. Il Lucca Summer Fest sarà uno dei pochi festival europei a ospitare Bieber, come si legge nella nota stampa.

Come acquistare i biglietti di Bieber per Lucca

Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dal 24 febbraio, dalle 10 del mattino infatti, fino alle 23.59 del 25 febbraio c'è il pre-sale Radio 105 mentre l'apertura generale delle vendite per la data di Lucca è sabato 26 febbraio a partire dalle 10 del mattino sul sito di D'Alessandro e Galli. Sarà un'occasione speciale per vedere in Italia una delle popstar della musica mondiale che dopo due anni di pandemia torna a girare il mondo, toccando anche il nostro Paese. Bieber torna in tour dopo 5 anni dall'ultimo, il Purpose World Tour.

Justin Bieber sarà in concerto anche a Bologna nel 2023

"Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l’ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto!" promette Justin Bieber ai fan che andranno a vederlo. Il tour prende il nome, ovviamente, dall'ultimo album del cantante, ovvero "Justice", uscito nell'aprile del 2021, un anno dopo "Changes", il suo ritorno dopo anni senza album. Ma quello di Lucca, appunto, sarà un antipasto di quello che i fan potranno vedere dopo qualche mese. Nei mesi scorsi, infatti, il cantante aveva annunciato la leg italiana con due concerti che terrà il 27 e 28 gennaio 2023 all’Unipol Arena di Bologna.