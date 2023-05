Jung Kook dei BTS stanco dei fan che mandano cibo a casa: “Smettetela o prenderò provvedimenti” Jung Kook, uno dei membri del collettivo K-Pop dei BTS, ha avvertito i fan che gli spediscono cibo a casa: “Controllerò il numero dell’ordine di ricevuta che hai inviato e prenderò provvedimenti”.

A cura di Vincenzo Nasto

Jung Kook 2022, foto di LaPresse

Dopo che negli scorsi mesi, Jung Kook, uno dei membri del collettivo sudcoreano dei BTS, aveva chiesto ai propri fan di rispettare la sua privacy mentre si allenava, il cantante è ritornato a parlare dell'invadenza dei fan, questa volta sulle spedizioni di cibo alla sua abitazione. Infatti nelle scorse ore, sul social Weverse, una piattaforma coreana che collega gli artisti della Hybe, etichetta che detiene i diritti del collettivo, e i propri fan, Jung Kook ha espresso il suo fastidio per il continuo via vai di cibo che viene recapitato alla sua abitazione dai fan. Al punto che il cantante ha deciso di avvertire il pubblico con un messaggio: "Se lo inviate ancora una volta, controllerò il numero dell'ordine di ricevuta che hai inviato e prenderò provvedimenti. Quindi smettetela".

L'invadenza dei fan e l'avvertimento su Weverse

La star del K-Pop Jung Kook sembra determinato a proseguire la battaglia contro i fan invadenti. Se negli scorsi mesi, il 25enne aveva confessato su Weverse di sentirsi seguito dai fan mentre si allenava e correva per le strade di Seoul, nelle ultime ore sulla piattaforma coreana è comparso un avvertimento per chi manda continuamente cibo alla sua abitazione: "Per favore, non inviate cibo a casa mia. Anche se lo farete, non lo mangerò. Sono grato per il pensiero ma dato che mangio bene, quel cibo puoi comprarlo e mangiarlo". Un messaggio che sottolinea il tipo di attenzioni ricevuta dal cantante da alcuni fan, mentre la frangia opposta, l'Army dei BTS, si è subita scagliata a sua difesa su Twitter: "Vi sta sfuggendo di mano la situazione. Mandandogli letteralmente il cibo a casa sua, tutti voi avete perso l'umanità, a questo punto vi sta letteralmente implorando".

La privacy di Jung Kook e il sostegno dell'Army dei BTS

Il tono del messaggio, però, nella parte finale, lascia intendere il fastidio del cantante nei confronti dei fan che stanno invadendo la sua privacy: "Se viene inviato ancora una volta, chiederò il numero dell'ordine sulla ricevuta e prenderò le misure adeguate. Quindi, per favore, smettetela". Il tono perentorio dell'avvertimento lascia presagire il disagio causato al cantante 25enne, che negli ultimi 12 mesi ha vissuto uno dei periodi di massima esposizione da solista. Dopo essersi esibito sul palco, in Qatar, per l'inaugurazione dei Mondiali di Calcio 2022, l'autore ha collaborato con Charlie Puth per il singolo da 50 milioni di stream Left and Right. Il singolo per la kermesse calcistica invece, Dreamers, ha collezionato oltre 250 milioni di ascolti su Spotify.