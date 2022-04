Jovanotti, all’asta la sua bici Pantera Rosa per aiutare i bambini ucraini: il costo di partenza Jovanotti ha messo all’asta la sua bicicletta Pinarello rosa e il ricavato sarà interamente donato a Unicef Italia che aiuterà i bambini ucraini colpiti dalla guerra.

A cura di Redazione Music

Jovanotti ha messo all'asta la sua bicicletta rosa Pinarello, con cui ha percorso oltre 15 mila chilometri, per aiutare Unicef Italia a raccogliere fondi per la popolazione ucraina. Ennesima occasione di beneficenza da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, a seguito dell'invasione russa. Questa volta ha voluto prenderne parte anche il cantante che in queste settimane sta preparando il prossimo Jova Beach Party, il tour sulle spiagge con cui tornerà nell'estate del 2022. "Questa è la mia pantera rosa, ci ho fatto all'incirca 15 mila chilometri ma è in ottimo stato anzi come nuova – ha detto Jovanotti -. Questa bicicletta mi ha dato delle grandi soddisfazioni, esiste un solo pezzo di questa bici".

L'asta terminerà domenica 24 aprile alle 22 e servirà all'Unicef, come si legge sul sito dell'iniziativa, per "fornire alimenti, acqua, medicinali, servizi igienici e protezione ai bambini dell’Ucraina e alle loro famiglie colpite dal conflitto". I fondi raccolti, si specifica, saranno immediatamente trasferiti a Unicef e la bicicletta all'indirizzo fornito da chi l'acquisterà. Insomma, un gesto per aiutare i bambini e gli adolescenti che stanno soffrendo a causa della guerra e della crisi umanitaria che il Paese sta vivendo.

Il prezzo di partenza per questa Pinarello Dogma F12, taglia 59 CC (indicativamente adatta per persone alte dal 1,90/1,96mt) è stato fissato a 10 mila euro, che, come si specifica nella pagina dell'iniziativa, non è così lontana dal valore commerciale della bicicletta rosa "ma con la speranza di riuscire a raccogliere molto di più da un generoso appassionato". La bicicletta sarà consegnata in perfette condizioni e "Tutte le parti usurate saranno sostituite e sarà quindi perfettamente utilizzabile". Ma il valore della bicicletta, oltre che dalle componenti ottima fattura, viene direttamente dall'utilizzo che ne ha fatto Jovanotti, che come è noto si muove e affronta anche lunghi viaggi su due ruote.