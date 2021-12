Jovanotti ha il Covid: “Tamponi rapidi poco efficaci, positivo anche Nicola Savino” Il cantante di Cortona pubblica una serie di video su Tik Tok in cui annuncia di essere positivo e avere la febbre alta: “Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci”.

A cura di Andrea Parrella

Jovanotti ha il Covid. Come molti cittadini che stanno vivendo con ansia e agitazione questi giorni, anche il cantante di Cortona si ritrova alle prese con la positività al contagio L'artista ne ha dato notizia nelle scorso ore, pubblicando una serie di video su Tik Tok in cui ha parlato degli effetti della pesante influenza che sta vivendo in queste ore: “Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai”.

“È un’influenza di quelle toste”, spiega Lorenzo Cherubini che poi si augura di potere presto sconfiggere il virus: “Vai via dai, ci sono posti migliori. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2.Mal di gola, pazzesco male di muscoli, tutto… Dai va bene, poi sono vaccinato. Passerà". Poi Jovanotti aggiunge un dettaglio affatto elementare alla discussione, sottolineando l'inefficacia dei tamponi rapidi nel suo caso: "non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni… “. A riprova di questo dato, Jovanotti ha annunciato la positività di un altro personaggio noto, Nicola Savino, di cui nelle scorse settimane è stato ospite a Il Giovane Old: “Infatti poi la sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: ‘Stamattina ero negativo poi ho fatto il molecolare e sono positivo‘”.

Intanto continua a salire in modo preoccupante il numero di casi positivi dovuti agli effetti della variante Omicron, diventata dominante nelle ultime settimane. In questi giorni di vacanze natalizie il boom di tamponi effettuati ha contribuito a numeri record dei contagi, mai visti sin dall'inizio della pandemia. Nelle scorse ore è stata superata a livello nazionale la prima soglia critica di occupazione dei posti letti in terapia intensiva, mentre dal report Iss emerge che il rischio terapia intensiva sia 85 volte maggiore per non vaccinati over 80. Un quadro della situazione piuttosto allarmante.