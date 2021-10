Jovanotti testimonial all’evento sui tumori: “Quando colpì mia figlia, le gambe cedettero” Jovanotti è stato uno degli ospiti di IEO per le donne, l’appuntamento organizzato dall’Istituto europeo di oncologia dedicato all’ascolto e al dialogo con le donne che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza di un tumore al seno. Il cantante ha raccontato l’esperienza della figlia Teresa prima di esibirsi in un paio di canzoni.

Jovanotti è stato uno degli ospiti di IEO per le donne, l’appuntamento organizzato dall’Istituto europeo di oncologia dedicato all'ascolto e al dialogo con le donne che stanno vivendo o hanno vissuto l'esperienza di un tumore al seno: "Stamattina ho fatto un salto a Milano invitato da @prof.paolo.veronesi @ieoistitutoeuropeodioncologia che ha incontrato le sue pazienti oncologiche al #teatromanzoni per parlare di cure, progressi, risultati, ricerca, guarigione. Ho fatto un breve saluto e un paio di canzoni con la chitarra poi ho lasciato il palco e il microfono al prof e ai suoi ospiti" ha scritto il cantante, che sul palco ha anche parlato di un'esperienza molto vicina.

Sua figlia Teresa, infatti, è guarita dal linfoma di Hodgkin, il tumore del sistema linfatico che aveva iniziato ad attaccarla nel 2019. Fu proprio Jovanotti ha raccontare quello che era successo in quei mesi, parlando direttamente ai fan dai suoi social. E al Teatro Manzoni è tornato sull'argomento: "Mia figlia si era accorta di avere un linfonodo che le faceva male" ha detto il cantante, spiegando come dopo un primo esame ha fatto un controllo allo IEO, dopo il quale è arrivata la diagnosi e a quel punto è cominciata l'avventura, continua il cantante, ripreso dal Corriere della Sera "che è durata dall’estate scorsa per sei mesi difficili che si sono conclusi bene. Ora la malattia è scomparsa e Teresa ha ripreso la sua scuola".

Quando le arrivò l'ufficializzazione della guarigione, Teresa scrisse su Instagram: "Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi". E sempre Jovanotti, dal palco, ha voluto ricordare la forza della figlia e della moglie Francesca Valiani: "Mia moglie e Teresa hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Pensavo di essere io quello forte del gruppo e invece mi sono accorto che avevo le gambe che cedevano" spiegando che le parole fondamentali sono "coraggio, speranza e fiducia". Dopo l'intervento, Jova ha suonato anche "Bella" e "Chiaro di luna". Un intervento, quello del cantante, che ha intervallato le testimonianze di chi vive o ha vissuto la malattia, sottolineando l'importanza della prevenzione.