Jova Beach party a Viareggio: scaletta, orari e come arrivare alla spiaggia del Muraglione Dopo la Campania, il Jova Beach Party si trasferisce in Toscana, a Viareggio, il prossimo venerdì 2 e sabato 3 settembre, con tantissimi ospiti in scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Foto Michele Maikid Lugaresi

Dopo l'ultima tappa campana, il Jova Beach Party si trasferisce in Toscana, esattamente a Viareggio il prossimo venerdì 2 e sabato 3 settembre. Una data che registra ancora di più l'immenso amore dei fan per Jovanotti, ripagato anche dalla presenza di tanti ospiti in scaletta. Nel frattempo ha parlato anche il sindaco della città, Giorgio Del Ghingaro, che da settimane coadiuva l'organizzazione per uno svolgimento ottimale dell'evento: "Tutti gli Enti preposti e quelli ai quali gli scettici, per usare un eufemismo, si sono rivolti hanno dato il via libera e parere favorevole allo svolgimento del Jova Beach sulla spiaggia del Muraglione".

La scaletta del Jova beach party a Viareggio

Come nei precedenti appuntamenti del Jova Beach Party, anche quello di Viareggio avrà una set-list di brani confermati, che spaziano nella discografia di Jovanotti, a cui verranno aggiunte le collaborazioni con gli ospiti. Ecco qui la scaletta delle precedenti date:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

A che ora inizia e finisce il concerto di Jovanotti a Viareggio

L'arrivo del Jova Beach Party a Viareggio, il prossimo venerdì 2 e sabato 3 settembre alla Spiaggia del Muraglione, sulla Darsena di Viareggio, avrà dei precisi orari d'accesso per gli ospiti. Salvo condizioni meteo avverse, il pubblico potrà accedere alle ore 14 dagli ingressi di viale Europa, ai lati della Croce Verde, mentre un secondo ingresso riservato ai diversamente abili è stato posto nel molo marinai d'Italia. Lo spettacolo si concluderà alle 23 e 30, come nei precedenti spettacoli.

Strade chiuse e navette gratuite: come raggiungere la spiaggia del Muraglione

Chi non può fare a meno dell’auto, dovrà lasciarla in una delle 4 aree di parcheggio predisposte alle porte di Viareggio, da lì bus navette gratuite da/per i JOVA BEACH PARTY sin dalle prime ore del mattino. Si raccomanda di limitare il più possibile l’utilizzo dell’auto nel centro abitato. Per chi viene da sud, autostrada A12/A11, uscita Pisa Nord, sono consigliate le aree Parcheggio P1A, in via dei Lecci/viale Giovanni XXIII; il Parcheggio P1B, a pagamento, senza bus navetta vista la prossimità all’area di spettacolo in via Indipendenza. Poi il Parcheggio P2, anch'esso a pagamento, in zona Cotone, uscita autostrada A11 Pisa Nord, proseguire sulla SS1 direzione Viareggio, uscita Cotone/Bicchio. È obbligatorio evitare viale dei Tigli che sarà chiuso al traffico, a eccezione delle navette. Per chi viene da nord, autostrada A12 Genova/Rosignano Marittimo, uscita Viareggio-Camaiore, suggeriamo il Parcheggio P3, a pagamento, alla Cittadella del Carnevale. È possibile prenotare e pagare il parcheggio con l'app JOVA BEACH. In tutti i parcheggi saranno a disposizione servizi toilette supplementari. Attenzione, evitare il centro città, il quartiere della Darsena che collega la città all’area evento sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 10. L’area parcheggio disabili si trova in via Angelo Giorgetti (angolo via Salvatori), a poche centinaia di metri dalla Spiaggia del Muraglione. Il percorso di ingresso è a uso esclusivo su asfalto fino al raggiungimento della pedana riservata, dove sono previsti alcuni ombrelloni.