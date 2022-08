Jova Beach Party a Napoli: scaletta, orari e come arrivare al Lido Fiore di Castel Volturno Il Jova Beach Party arriva al Lido Flora di Castelvolturno: Jovanotti suonerà insieme a tantissimi ospiti inCampania il 26 e 27 agosto.

A cura di Redazione Music

Jovanotti alla prima del Jova Beach Party (Michele "Maikid" Lugaresi)

Il 27 e 28 agosto il Jova Beach Party arriva in Campania, per la precisione a Castelvolturno, dove il tour nelle spiagge italiane di Jovanotti si avvia verso le fasi finali. Anche quest'anno, come nel 2019, il doppio concerto di Jova si terrà al Lido Flora e come sempre si partirà dalle 15 con la musica che pian piano porterò lo spettacolo verso il concerto vero e proprio di Jova che partirà intorno alle 21 con una scaletta che, come sempre, sarà pensata ad hoc per la serata anche in base ai numerosi ospiti che saliranno sul palco con Jova e intratterranno il pubblico durante i due giorni.

La scaletta del Jova Beach Party a Castel Volturno

Come sempre la scaletta varierà rispetto a quella delle sere precedenti, con un nocciolo di canzoni che rimangono invariate e un po' di pezzi che Jova sceglie di volta in volta, anche se sono certe canzoni come "Sabato", "I love you baby", "Estate", "L'estate addosso", "Il boom", "L'ombelico del mondo" e "Ragazzo fortunato". Gli ospiti della due giorni campana prevede oltre a Gianni Morandi, che sta accompagnando Jova in quasi tutto il tour anche la presenza di Ackeejuice Rockers, Ariete, Avitabile e i Bottari, Ayom, Boomdabash Dj, Dadà, Davide Shorty, Fatoumata Diawara, Federica Scavo Dj, Fresco, Kalashima, Lass, Luchè, Neri per Caso, Nicola Pigini, Rocco Hunt, Rossella Essence, Sangennaro e Shari. Artisti che si aggiungono alla band di Jova: Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gianluca Petrella ai fiati, Franco Santarnecchi al piano, Leo di Angilla alle percussioni, Davide Rossi al violino e Kalifa Kone, polistrumentista.

A che ora inizia e finisce il concerto di Jovanotti a Napoli

La caratteristica del Jova Beach Party è quello di essere un concerto diffuso su vari palchi e soprattutto essere una festa lunga mezza giornata. L'apertura delle porte è verso le 13.30 mentre l'inizio del Jova Beach Party è alle 13. I set si terranno come sempre su tre palchi, con la musica che comincia subito dallo Sbam Stage, per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage

Strade chiuse e navette gratuite: la viabilità a Castel Volturno

Il Comune di Castelvolturno ha emanato un'ordinanza che modifica la viabilità cittadina in "Viale Dante Alighieri e Via Nicolò Machiavelli, dalle ore 07 del 26 agosto 2022 alle ore 07 del 28 agosto 2022, sulla strada urbana di proprietà comunale denominata ex ss domitiana nei giorni 26 agosto dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del 27 agosto e nel giorno 27 agosto 2022 dalle ore 21:00 alle ore 02: del 28 agosto 2022, limitatamente al tratto di strada compreso tra il km 33+00 (rotatoria con Via Machiavelli) ed il km 34+400 rotatoria allocata all’altezza di Via Napoli. La strada alternativa per chi percorre la ss domitiana in direzione Roma viene individuata in Via Napoli;La strada alternativa per chi percorre la ex ss domitiana in direzione Napoli viene individuata nella ss 7 quaterIl rallentamento del flusso veicolare, mediante la posa in opera di “new jersey” nei rispettivi sensi di marcia, da allocarsi in prossimità delle rotatorie di Via Napoli (km 34+400) e Villaggio del Sole (Km 33+00)".

Come arrivare al concerto di Jovanotti al Lido Fiore

Saranno quattro i parcheggi in cui lasciare le auto per poi prendere le navette che accompagnano fino all'area concerto: il Parcheggio Rosso con ingresso in via dei Diavoli, il Parcheggio Verde con ingresso in via Mezzagni, il Parcheggio Giallo con ingresso da via Napoli e da via Sassari e il Parcheggio Exclusive con ingresso dalla Sp 303 angolo con via Poerio.