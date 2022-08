Jova Beach Party a Viareggio, la procura apre un’inchiesta per danno ambientale La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta sul concerto previsto sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, tra il 2 e il 3 settembre. Il sindaco difende: “La spiaggia del Muraglione non è habitat naturale”.

Continuano le polemiche scatenate dal Jova Beach Party. La Procura di Lucca ha aperto un'inchiesta sul concerto previsto sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, tra il 2 e il 3 settembre. L'ipotesi è il 733 bis: danno ambientale. Il fascicolo è contro ignoti, nessuno è iscritto sul registro degli indagati. Almeno per il momento. La Procura si è messa in moto dopo un esposto. Obbligatoria l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura, in seguito alla notizia di reato. Il sindaco di Viareggio si difende e posta la relazione dell'Arpat: "La spiaggia del Muraglione non è habitat naturale".

È stata un'associazione ambientalista a far muovere la Procura, dopo aver depositato uno studio a opera di Giovanni Baccaro, professore dell'Università di Trieste sul "campionamento della vegetazione psammofila realizzato nell'area del Muraglione di Viareggio ad inizio agosto". Le piante presenti contribuiscono alla costruzione delle dune, contrastano l'erosione della spiaggia e consolidano la stessa. Gli organizzatori hanno avuto subito il via libera dal Comune di Viareggio: dovranno presentare la loro valutazione ambientale entro oggi.

Se sussistono elementi idonei a sostenere l'esercizio dell’azione penale, sarà formulata una richiesta di rinvio a giudizio. Contro ignoti, per adesso.

Lo sfogo del sindaco

Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha diffuso il testo di un parere di Arpat, sul quale l'amministrazione comunale si è basata per approvare la manifestazione:

E con questa comunicazione possiamo considerare conclusa anche l’ennesima polemica estiva viareggina.

L’Arpat chiarisce che la spiaggia del Muraglione NON è habitat naturale e le specie vegetali NON sono specie protette.

Buona giornata.

Buona parte della cittadinanza è dalla parte del Sindaco, esprimento solidarietà sui social: "Grazie della precisazione ed ora basta con le polemiche…spero che tutti abbiano capito che in quella spiaggia non c'è niente da distruggere".