Jova Beach party a Barletta: scaletta, orari e come arrivare sul lungomare Pietro Mennea per il concerto Sabato 30 e domenica 31 luglio si terrà altre due date del Jova Beach Party: il festival di Jovanotti sbarca a Barletta, sul lungomare Pietro Mennea.

A cura di Vincenzo Nasto

Jovanotti 2022, foto di Jova Beach Party Instagram Account @lorenzojova

Ritorna il Jova Beach Party e lo fa a Barletta il prossimo sabato 30 e domenica 31 luglio, sul lungomare Pietro Mennea. Il festival musicale organizzato da Jovanotti animerà la città pugliese, con Barletta che attende oltre 60mila ospiti in due giorni. Un festival della musica assicurato e organizzato anche dal sindaco della città Mino Cannito, che sul suo profilo Instagram ha invitato il pubblico a prenotare in largo anticipo navette e parcheggi.

La scaletta del Jova beach party a Barletta

Più di 30 canzoni sono attese nella scaletta del Jova beach party a Barletta, con ospiti ancora non annunciati, come era stato a Legnano per Gianni Morandi e Max Pezzali. Ecco la scaletta, non in ordine d'esecuzione.

Intro (Let’s Go)

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà Jovanotti (ft Flavia Coelho)

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

Tanto tanto tanto

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

A che ora inizia e finisce il Jova beach party

Si comincia sabato 30 luglio. L'apertura delle porte è prevista alle ore 13.30, l'orario ufficiale di inizio dello show live è alle 15.00. Esibizioni musicali, giochi, stand, food e beverage: il villaggio del Jova Beach Party si animerà fino a sera, con l'alternarsi di vari ospiti e numerose attività. Poi Jovanotti salirà sul main stage verso le ore 20.30 e si esibirà in più di due ore di spettacolo con brani come "Ti porto via con me", "Ragazzo fortunato" e "Un raggio di sole".

Strade chiuse e navette dai parcheggi: la viabilità sul lungomare Pietro Mennea

La viabilità è stata uno dei punti di forza dell'organizzazione del Jova Beach Party a Barletta. Come disposto dalle autorità: dalle ore 06.00 di giovedì 28 luglio fino alle ore 24,00 di lunedì 1° agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata della litoranea di Ponente, nel tratto compreso tra il Lido Mennea e la rotatoria posta all'intersezione tra il Lungomare Mennea, via Violante e via Dicuonzo. Il divieto di transito sulle stesse strade parte da venerdì 29 luglio. Dalle 6.00 di venerdì 29 fino al 1° agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito su ambo i lati della carreggiata della Controstrada della litoranea di Ponente, nel tratto compreso tra il Lido Mennea e la rotatoria posta all'intersezione tra il Lungomare M, via Violante e via Dicuonzo e nell'area di parcheggio posta fuori della careggiata che si trova sulla litoranea a confine tra via Violante e la rotatoria posta all'intersezione di via Dicuonzo. Sono stati allestiti due ampi parcheggi in via Trani, adiacenti alla zona della ex Cartiera, ai quali sarà collegato un servizio di bus navetta che dall'intersezione di via Misericordia con via Regina Elena e dall'intersezione di via dell'Economia con via del Lavoro, che condurranno al capolinea localizzato all'intersezione di via Luigi Dicuonzo con il Lungomare Pietro Paolo Mennea, mentre il punto di raccolta per il trasferimento degli spettatori dal luogo del concerto verso i rispettivi parcheggi sarà allestito dinanzi alla Capitaneria di Porto.