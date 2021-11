Jova Beach Party 2022, annunciato il tour sulle spiagge: date, città e come acquistare i biglietti Jovanotti ha annunciato – anche con il singolo Il Boom – le date del nuovo Jova Beach Party che si terrà nel 2022 sulle spiagge italiane e come acquistare i biglietti.

Jovanotti (ph Michele "Maikid" Lugaresi)

Prima l'uscita di "Il boom", nuovo singolo di Jovanotti, poi l'annuncio delle date e delle specifiche sul prossimo Jova Beach Party. Jovanotti fa le cose in grande dopo il silenzio forzato degli anni scorsi e con il ritorno del suo tour sulle spiagge prova a dare anche una parvenza di normalità dopo anni di Covid, in un momento in cui, tra l'altro, tornano ad alzarsi anche i contagi. Lo dice lui stesso in conferenza stampa e lo spiega nella nota stampa: "Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai. Chi non c’è potrà immaginarlo, criticarlo, snobbarlo, ma non saprà mai che botta è, che esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste, e portare lì la festa per me è l’impresa più bella e difficile, la più entusiasmante. Su una spiaggia 3000 anni fa è iniziata la letteratura quando i capitoli si chiamavano ‘canti’. Su una spiaggia è iniziata la vita terrestre, la fantasia, la voglia di partire. JOVA BEACH PARTY è una cosa che si propone di nascere continuamente, cosa che di solito fa la natura, che si chiama così, natura, proprio perché non smette mai di nascere".

Il Boom suonerà sulle spiagge italiane in quell'evento inventato proprio dal cantante, in grado di pensare oltre i soliti tour, oltre i festival à la Woodstock, non senza qualche contraddizione (il tour del 2019 dovette confrontarsi con alcune sigle ambientaliste). Seicentomila persone che si sono unite per festeggiare il rito jovanottiano, una ritualità che tornerà dopo un periodo in cui l'aggregazione è stata bandita per ragioni di salute, ma che ha anche creato non poche polemiche, soprattutto in campo musicale e live. Anche nel 2022 insomma si tornerà sulle spiagge a partire da Lignano Sabbiadoro a inizio luglio.

Tutte le date del Jova Beach Party 2022

In conferenza stampa Jovanotti ha reso noto il calendario completo delle spiagge su cui i fan potranno riunirsi. Il Jova Beach Party 2022 si terrà il 2 e 3 luglio 2022 a Lignano Sabbiadoro (Ud) presso la spiaggia Bell’Italia, l'8 e 9 luglio 2022 a Marina Di Ravenna (Ra) presso il Lungomare, il 13 luglio 2022 ad Aosta (Gressan) presso l'Area Verde, il 17 luglio 2022 ad Albenga (Villanova, Sv) presso l'Ippodromo Dei Fiori, il 23 e 24 luglio 2022 a Marina Di Cerveteri (Rm) presso il Lungomare Degli Etruschi, il 30 e 31 luglio 2022 a Barletta sul Lungomare Mennea, il 5 e 6 agosto 2022 a Fermo presso Lungomare Fermano, il 12 e 13 agosto 2022 a Roccella Jonica (RC) presso l'Area Natura Village, il 19 e 20 agosto 2022 a Vasto (CH) presso il Lungomare Duca Degli Abruzzi, il 26 e 27 agosto 2022 a Castel Volturno (CE) presso la Spiaggia Lido Fiori Flava Beach, il 2 e 3 settembre 2022 a Viareggio (LU) presso la Spiaggia Del Muraglione e il 10 settembre 2022 all'aeroporto di Bresso-Milano.

Dove e come acquistare i biglietti

Come e quando è possibile acquistare i biglietti del Jova Beach Party? Per i fan che vogliono accaparrarsi fin da subito la possibilità di assistere ai concerti, i biglietti saranno in prevendita dalle ore 15 sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets. Gli organizzatori fanno sapere che "la tappa di Albenga è al momento in TBC (da confermare, ndr), in quanto sono ancora in corso di definizione alcuni particolari tecnici. I biglietti relativi a questa data andranno in vendita a breve, non appena trovate le soluzioni idonee".

Jovanotti e la spinta ambientalista

Come già sperimentato in passato, la serata si dividerà in vari momenti, con Jovanotti sempre protagonista, attorniato da tanti ospiti. Lorenzo sarà in console, con la band, con ospiti nazionali e internazionali per una mega festa che sarà accompagnata dal supporto della Guardia Costiera che "collabora nuovamente con il Jova Beach garantendo la sicurezza in mare", e di Banco alimentare, che presiederà l’area food and beverage per l’abbattimento di eventuali sprechi, mentre saranno costruite delle isole dei rifiuti ad hoc e un’area relax con tutti i materiali riciclati e con i pannelli esplicativi del “circolo” della raccolta differenziata. Quest'anno nasce anche l'iniziativa “Ri-Party-Amo: puliamo e recuperiamo 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali”, ovvero una mobilitazione nazionale che ambisce a raccogliere 5 milioni di euro sostenendo e promuovendo tre aree di intervento a livello ambientale, sociale e culturale: "Saranno infatti puliti e recuperati 20 milioni di metri quadri, saranno resi possibili gli interventi infrastrutturali di ingegneria naturalistica in 12 aree a rischio, e saranno coinvolti con lezioni specifiche più di 100 mila studenti con la donazione di almeno 10 borse di studi".