Josh Homme dei Queens of the Stone Age: “Mi sono operato a causa di un tumore” Il leader dei Queens of the Stone Age Josh Homme ha rivelato di avere avuto un cancro ed essere stato sottoposto a un’operazione.

A cura di Redazione Music

Josh Homme (Kevin Winter/Getty Images)

Il leader dei Queens of the Stone Age Josh Homme ha rivelato che lo scorso anno gli era stato diagnosticato un tumore che lo aveva costretto a un'operazione che pare essere riuscita. In un'intervista a Revolver, infatti, il cantante ha parlato della diagnosi e anche dell'operazione riuscita e che questo spavento gli permetterà di guardarsi indietro e vedere questo periodo come qualcosa che lo ha reso migliore: "Non dico mai che non può andare peggio. Non lo dico mai e non lo consiglierei. Ma dico che può migliorare" ha spiegato, aggiungendo anche che è stato vittima di "occasionali fitte di dolore" dopo la diagnosi.

"Il cancro è solo la ciliegina sulla torta di un periodo di tempo interessante, sai? – ha detto alla rivista -. Sono estremamente grato di essere riuscire a superare tutto questo, e guarderò indietro a questa cosa come a qualcosa di incasinato, ma che mi avrà reso migliore". E lo sguardo, adesso è chiaramente al futuro: "Mi va bene così. Ci sono molte cose che voglio fare. E ci sono molte persone con cui voglio farlo". Il cantante, uno dei volti del rock americano degli anni '90, non ha dato maggiori informazioni sulla tipologia di cancro che gli è stato diagnosticato in un momento che lui stesso ha definito complesso.

Come ricorda Rolling Stone, infatti, Homme ha passato un periodo tribolato che gli ha visto affrontare alcuni lutti, come quelli per le morti di Mark Lanegan e dell'ex Foo Fighters Taylor Hawkins a cui si aggiunge una battaglia per la custodia della figlia con l'ex moglie. Di questa cosa ha preferito non aprlare, spiegando: "Non parlerei mai male della madre dei miei figli. E non parlerò mai dei miei figli". Il futuro prossimo vedrà l'uscita di un nuovo album della band intitolato "In Times New Roman", che arriva a sei anni di distanza da "Villains".