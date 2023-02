Joey Di Stefano incontra Annalisa e ballano “Bellissima”, il nuovo trend su TikTok “È successo”, recita la didascalia che accompagna il video sul canale TikTok della cantante Annalisa dove lei, insieme con il coreografo Joey Di Stefano, ballano la sua canzone “Bellissima” diventata ormai un trend sul social cinese.

A cura di Cristina Somma

Annalisa con Joey Di Stefano

È successo. Annalisa balla la sua "Bellissima" su TikTok con il coreografo siciliano Joey Di Stefano, colui che ha fatto diventare il brano un trend sul social cinese. Tutto è cominciato con un balletto eseguito in strada a San Gregorio di Catania con un gruppo di donne, pubblicato su TikTok il 7 gennaio e diventato virale. La canzone di Annalisa è uscita il 2 settembre del 2022 e oggi conta oltre 20 milioni di stream su Spotify e più di 20 milioni di visualizzazioni di YouTube. Il brano è stato certificato anche disco di platino lo scorso anno, prima di essere rilanciato sui social dal coreografo catanese.

In pochi giorni il video con la coreografia di "Bellissima" pubblicato da Di Stefano ha raggiunto milioni di visualizzazioni. Tutti hanno iniziato a copiarlo e Annalisa ha ripreso il video con un duetto, ma senza replicare la danza. Si è ripresa in primo piano fingendo di pensare a quella scena ormai conosciuta da tutti gli utenti di TikTok, che compare in dissolvenza dietro al suo volto. Dopo quel video pubblicato dalla cantante il 13 gennaio c'è stata una lunga attesa, mentre la coreografia di Di Stefano continuava a riscuotere successo e arrivare anche sul piccolo schermo, in programmi televisivi, e sugli altri social. Numerosi sono stati i commenti che auspicavano a una riunione tra il coreografo e Annalisa.

Oggi quel momento è arrivato, sul profilo TikTok di Annalisa appare un video in cui Joey Di Stefano, insieme con la sua compagna, insegna ad alcuni ragazzi la coreografia della canzone "Bellissima" in una sala da ballo, ma con un colpo di scena. Improvvisamente entra Annalisa a interrompere l'esibizione e comincia a ballarla con loro. Tra i commenti c'è qualcuno che sogna di vederli ancora insieme in un'esibizione sul palco di Sanremo e chi invece sostiene di sentirsi finalmente "completo" e "realizzato" dopo quasi un mese di attesa. Un sogno che si avvera, non solo per Di Stefano, ma per tutta la comunity di TikTok che ha atteso questo momento dagli albori di questa vicenda.

Leggi anche Il ballo di Mercoledì Addams è diventato virale, anche Lady Gaga nella rete degli Addams

Joey Di Stefano e la sua compagna Caterina ‘Rina0 Di Liberto sono due insegnanti di danza di Catania. Compagni nella vita e nel ballo da quando erano adolescenti, oggi hanno 41 e 37 e insieme hanno costruito una famiglia. Sono genitori di Ryan e Kate e insieme hanno inventato le coreografie pubblicate sui social e le hanno portate nelle piazze, oltre che nelle balere, coinvolgendo persone di tutte le età.