Jessica Simpson ricorda gli anni di alcolismo con una foto di sé "irriconoscibile"

Jessica Simpson ha postato una foto per festeggiare 4 anni in cui ha smesso di toccare alcol. Un'immagine che lei stessa definisce una versione irriconoscibile di se stessa. E in effetti, in un mondo, quello social, in cui l'immagine è fondamentale e la verità è sempre abbellita, la cantante ha voluto postare una foto che la ritrae differente da quello che solitamente siamo abituati a vedere. Però era importante farlo, ha spiegato Simpson che ha voluto specificare come sia quello il momento in cui ha deciso che fosse giunta l'ora di riprendersi in mano la vita. Ma nel messaggio vuole anche eliminare lo stigma contro chi è etichettato come alcolizzato.

"Questa persona nella prima mattinata del 1 novembre 2017 è una versione irriconoscibile di me stessa – scrive la cantante nel suo post -. Ho avuto così tante scoperte di me stesso da sbloccare ed esplorare. Sapevo, in quel preciso momento, che mi sarei permessa di riprendere la mia luce, mostrare la vittoria sulla mia battaglia interna per il rispetto di me stessa e affrontare questo mondo con chiarezza penetrante. Personalmente, per fare questo avevo bisogno di smettere di bere alcolici perché mi faceva girare la mente e il cuore nella stessa direzione e onestamente ero esausta". La cantante ha spiegato di aver voluto interrompere i cicli abitudinari per andare avanti e smettere di "guardare indietro con rammarico e rimorso per qualsiasi scelta che ho fatto e che avrei fatto per il resto del mio tempo qui in questo meraviglioso mondo".

Jessica Simpson quasi non crede a tutto il tempo passato e spiega anche perché sia importante accettare il fallimento: "Non posso credere che siano passati 4 anni! Sembrano 2. Penso che sia una buona cosa. C'è così tanto stigma intorno alla parola alcolismo o all'etichetta di un alcolizzato. Il vero lavoro che dovevo fare nella mia vita era accettare effettivamente il fallimento, il dolore, la rottura e l'autosabotaggio. Il problema non era bere. Ero io. Non amavo me stessa. Non ho rispettato il mio potere. Oggi lo faccio. Mi sono comportata bene con le paure e ho accettato le parti della mia vita che sono solo tristi. Possiedo il mio potere personale con profondo coraggio. Sono selvaggiamente onesto e comodamente aperto. Sono libero.