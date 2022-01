Jason Derulo scambiato per Usher e offeso, il cantante perde la testa e pesta due ragazzi Il cantante si trovava in un hotel di Los Angeles quando è stato accolto da alcuni insulti che gli hanno fatto perdere completamente il controllo.

A cura di Andrea Parrella

Mai scambiare Jason Derulo per qualcun altro, soprattutto per un altro artista celebre dell'R&B. Nel caso specifico il cantante di Miramar è stato protagonista di una accesa rissa con due ragazzi in un hotel di Las Vegas, dopo che questi ultimi lo hanno prima chiamato Usher, per poi mandarlo allegramente a quel paese.

La rissa in un hotel di Los Angeles

A riportare la notizia è TMZ, che mostra anche un video dell'accaduto, spiegando che la rissa è avvenuta nella tarda notte di martedì nell'ARIA hotel, dove poco dopo la polizia si è trovata costretta a intervenire per sedare la rissa. Stando ai racconti di alcuni testimoni riportati dal giornale online americano, Derulo ha trovato diversi fan in sua attesa in hotel. Tra questi anche alcuni provocatori, che hanno iniziato a gridare nei suoi confronti. Tra questi qualcuno ha detto: "Hey Usher, vaffan**lo!". Non si fatica a credere che tra le offese giunte all'indirizzo del cantante ci fosse anche qualcosa di più pesante, fatto sta che la reazione immediata di Derulo è stata quella di dare un pugno in faccia al ragazzo, mandandolo immediatamente al tappeto.

Non è finita qui, visto che Derulo avrebbe successivamente schiaffeggiato l'altro ragazzo, prima che la security riuscisse a raggiungere il luogo della rissa. Il tutto è accaduto nonostante Derulo stesse camminando insieme a quella che sembra fosse la sua guardia del corpo, è stato proprio lui ad attaccare fisicamente i due ragazzi.

Nessuna denuncia a carico del cantante

Al momento, stando a quanto apprende TMZ, nessuno dei due ragazzi intende sporgere denuncia contro il cantante, per quanto non sia del tutto escluso la possibilità di una denuncia almeno da parte di uno dei due, che starebbe valutando questa possibilità. Quanto alle conseguenze della rissa, nulla che abbia richiesto ospedalizzazione, anche se entrambi i ragazzi avrebbero perso sangue. Jason Derulo, invece, non ha voluto rilasciare dichiarazione alcuna.